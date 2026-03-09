×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Capotillo Camina por la Patria
Capotillo Camina por la Patria

El Instituto para el Desarrollo de las Artes organiza "Capotillo Camina por la Patria"

Con la participación de bandas de música y autoridades, la caminata busca fortalecer el conocimiento de la historia en jóvenes

    Expandir imagen
    El Instituto para el Desarrollo de las Artes organiza Capotillo Camina por la Patria
    Bandas de música de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y la Armada Dominicana acompañaron el recorrido de "Capotillo Camina por la Patria".
    (SUMINISTRO)

    El sector Capotillo se llenó hoy de civismo, música y orgullo patrio durante la caminata "Capotillo Camina por la Patria", actividad que reunió a centros educativos, organizaciones sociales y autoridades para rendir homenaje a los héroes de la independencia dominicana.

    La jornada fue organizada por el Instituto para el Desarrollo de las Artes y la Educación (INDARTE), junto a centros educativos y organizaciones del sector, como parte del cierre del Trimestre Patriótico.

    Estudiantes, docentes, líderes comunitarios y residentes recorrieron las principales calles del barrio portando la Bandera Nacional y recordando el legado de Francisco del Rosario Sánchez, Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Mella.

    Participación de autoridades y organizaciones

    Expandir imagen
    Capotillo camina por la patria y celebra la independencia dominicana.
    Capotillo camina por la patria y celebra la independencia dominicana.
    Expandir imagen
    Capotillo camina por la patria y exalta a Duarte, Sánchez y Mella.
    Capotillo camina por la patria y exalta a Duarte, Sánchez y Mella.

      La caminata contó con el apoyo del Cuerpo de Cadetes y las bandas de música de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y la Armada Dominicana.

      RELACIONADAS

      Participaron también autoridades educativas y municipales, entre ellas Ana Lucía Sánchez, directora del Distrito Educativo 15-02; Eddy Chávez, director de la Regional de Educación 15, y los regidores del Distrito Nacional Junior Castillo y Jacquelin Beltré, además de dirigentes comunitarios y representantes de la Unión de Juntas de Vecinos de Capotillo.

      Un legado de 12 años

      • La iniciativa, que se realiza desde hace 12 años, busca fortalecer en niños y jóvenes el conocimiento de la historia dominicana, los valores cívicos y el amor por la patria.
      TEMAS -

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.