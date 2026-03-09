El Instituto para el Desarrollo de las Artes organiza "Capotillo Camina por la Patria"

Bandas de música de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y la Armada Dominicana acompañaron el recorrido de "Capotillo Camina por la Patria". ( SUMINISTRO )

El sector Capotillo se llenó hoy de civismo, música y orgullo patrio durante la caminata "Capotillo Camina por la Patria", actividad que reunió a centros educativos, organizaciones sociales y autoridades para rendir homenaje a los héroes de la independencia dominicana.

La jornada fue organizada por el Instituto para el Desarrollo de las Artes y la Educación (INDARTE), junto a centros educativos y organizaciones del sector, como parte del cierre del Trimestre Patriótico.

Estudiantes, docentes, líderes comunitarios y residentes recorrieron las principales calles del barrio portando la Bandera Nacional y recordando el legado de Francisco del Rosario Sánchez, Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Mella.

Participación de autoridades y organizaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-09-at-45248-pm-3-b768d537.jpeg Capotillo camina por la patria y celebra la independencia dominicana. https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-09-at-45248-pm-2-108f255c.jpeg Capotillo camina por la patria y exalta a Duarte, Sánchez y Mella. ‹ >

La caminata contó con el apoyo del Cuerpo de Cadetes y las bandas de música de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y la Armada Dominicana.

Participaron también autoridades educativas y municipales, entre ellas Ana Lucía Sánchez, directora del Distrito Educativo 15-02; Eddy Chávez, director de la Regional de Educación 15, y los regidores del Distrito Nacional Junior Castillo y Jacquelin Beltré, además de dirigentes comunitarios y representantes de la Unión de Juntas de Vecinos de Capotillo.

Un legado de 12 años

La iniciativa, que se realiza desde hace 12 años, busca fortalecer en niños y jóvenes el conocimiento de la historia dominicana, los valores cívicos y el amor por la patria.