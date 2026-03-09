Dante Gebel llega al Teatro Nacional con "Presidante", su gira mundial de despedida 2026

El conferencista y motivador argentino Dante Gebel arriba a Santo Domingo con una puesta en escena que combina ironía y narrativa. ( FUENTE EXTERNA )

Una vez más, y en el marco de su tour de despedida, el reconocido conferencista, escritor y comunicador internacional Dante Gebel regresa a suelo dominicano con su esperada gira Presidante World Tour Despedida 2026, una propuesta escénica que ha recorrido los principales auditorios del mundo.

La cita será el próximo 23 de julio a las 8:30 de la noche en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde el público vivirá una experiencia que trascenderá la función para convertirse en "un encuentro de alto impacto emocional, suspendido en el tiempo".

En Presidante, con su ironía elegante y su guiño provocador, desmonta cualquier lectura política para construir otra narrativa: la del liderazgo interior, la de las decisiones que tomamos cuando nadie nos observa, la del humor como refugio cuando la vida pesa.

Lejos de cualquier connotación política, como su propio eslogan aclara con ironía: "¡No es otra clásica campaña política!", el espectáculo se convierte en un recorrido por las anécdotas, reflexiones y pensamientos que han posicionado a Gebel como una de las voces más influyentes del habla hispana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/aj7i9298-15424bde.jpg El conferencista argentino regresa a Santo Domingo.

No es un show convencional. Es una experiencia que se vive como ritual compartido: humor inteligente, introspección y una puesta en escena que combina storytelling, comedia y reflexión social con precisión y elegancia.

La producción está a cargo de CSJR Producciones y Nuevos Aires Producciones, garantizando una experiencia a la altura de los grandes eventos internacionales que han marcado la agenda cultural del país.

En esta gira de despedida, Dante Gebel celebra décadas de trayectoria y la complicidad forjada desde los escenarios, reencontrándose con la audiencia dominicana en una noche que promete risas, memoria y una despedida memorable en uno de los escenarios más prestigiosos del Caribe, refiere una nota de prensa.

Las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets y www.presidantetour.com.