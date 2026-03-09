El periodista Carlos Nina Gómez anuncia su nuevo libro

Carlos Nina Gómez tiene una larga estancia, que inició en julio de 1979 en el ejercicio del periodismo. ( FUENTE EXTERNA )

El veterano periodista y escritor dominicano Carlos Nina Gómez anunció el lanzamiento de su nuevo libro, su publicación número 23 titulada "La prensa vs la perversidad".

La puesta en circulación se realizará en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña el próximo 17 de marzo.

En la obra se resalta la calidad, honestidad y el cumplimiento del deber profesional de un alto porcentaje de periodistas que llevan a su redacción un lenguaje límpido y de respeto a los códigos éticos.

En su ensayo, cuyo volumen alcanza unas 210 páginas, dedica un amplio espacio al trabajo que realizan los periodistas y comentaristas de la prensa especializada en deportes en la que hay -revela- "fallos y aciertos"

Nina Gómez dijo que "este mi nuevo libro lo dedico a mis seis hijos (Nathacha, Carlos Enrique, Marielys, Massiel, Karini y Franchesca Dominga Nina)".

Nina Gómez tiene una larga estancia -que inició en julio de 1979- en el ejercicio del periodismo y suma su trabajo como corresponsal en varios medios extranjeros como la agencia estadounidense de noticias United Press International (UPI), así como los periódicos El Nuevo Día, Primera Hora y El Mundo editados en Puerto Rico.

Prólogo de Emilia Pereyra

Esta nueva producción de Nina Gómez tiene el prólogo de la prestigiosa periodista y escritora Emilia Pereyra, Premio Nacional de Periodismo. "Con la agudeza que lo caracteriza, y sin medias tintas, Carlos Nina Gómez se adentra en las profundidades de un debate siempre vigente e impostergable: la ética en el periodismo".

Este ensayo de Carlos Nina Gómez es "un grito de alerta ante la superficialidad, la falta de rigor y la preocupante ligereza con la que, en ocasiones, se aborda la sagrada tarea de informar ".