Embajador Rafael Antonio Julián Cedano dona al AGN más de cien diarios sudamericanos y caribeños

Julián Cedano manifestó su satisfacción por colocar este acervo en manos de una institución que calificó como ejemplar. ( FUENTE EXTERNA )

El embajador Rafael Antonio Julián Cedano donó al Archivo General de la Nación (AGN),una valiosa colección de diarios sudamericanos y caribeños, reunidos durante sus misiones diplomáticas en Haití, Ecuador, Uruguay, Perú y Bolivia. El material comprende periódicos publicados entre 1997 y 2017, sumando aproximadamente 100 volúmenes.

De acuerdo con Julián Cedano, se trata de un acervo de gran interés para comprender el funcionamiento cotidiano de una nación en un momento histórico determinado.

"Al tratarse de diarios, permiten apreciar cómo se elaboraba un periódico en Ecuador, Uruguay o Haití en esos años, cuáles eran los temas abordados y qué asuntos ocupaban la agenda pública", explicó.

El contenido de estos ejemplares ofrece un amplio panorama de la vida política, económica, social y cultural de los países mencionados, constituyéndose en una fuente de consulta valiosa para estudiantes, investigadores y profesionales de áreas como periodismo, sociología, ciencia política y relaciones internacionales, así como para quienes deseen realizar comparaciones entre distintas naciones.

El diplomático señaló que, aunque conoce de manera general el contenido de la colección, serán los investigadores quienes podrán descubrir importantes aportes históricos, políticos, culturales e incluso literarios, especialmente en la prensa uruguaya, reconocida por su tradición editorial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/dsc7420-7b695b5d.jpg Algunos de los ejemplares. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, destacó que cada país posee particularidades que pueden apreciarse con claridad a través de su producción periodística. Indicó que siempre concibió esta recopilación como un recurso para comparar la realidad de esas naciones con la de la República Dominicana, identificando diferencias, puntos en común y posibles lecciones sobre calidad y tradición periodística.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/dsc7413-db478533.jpg

Julián Cedano manifestó su satisfacción por colocar este acervo en manos de una institución que calificó como ejemplar. Resaltó la organización, complejidad y alcance del trabajo que realiza el Archivo General de la Nación, institución que se ha consolidado como referente nacional en la preservación y difusión del patrimonio documental.

"Sé que este material está en buenas manos y que será ampliamente aprovechado", concluyó, reiterando su deseo de que la colección sirva durante generaciones como fuente de conocimiento y reflexión para jóvenes e investigadores interesados en comprender, a través de la prensa escrita, la dinámica histórica y social de diversas naciones de la región.