Puerto Plata y el taimáscaro, protagonistas del Desfile Nacional de Carnaval 2026

El Desfile Nacional de Carnaval 2026, previsto para el 15 de marzo, estará dedicado a la provincia de Puerto Plata con el propósito de exaltar la historia y los rasgos distintivos de una de las manifestaciones culturales más emblemáticas del país, marcada por su impronta marítima y por el taimáscaro, símbolo identitario de la demarcación.

La dedicatoria coloca en primer plano una tradición que, aunque hunde sus raíces en los orígenes coloniales del carnaval dominicano, consolidó su identidad contemporánea en Puerto Plata a partir de 1991.

Ese año, un grupo de jóvenes creó el concepto del taimáscaro para diferenciar la propuesta local de otras plazas carnavalescas como La Vega y Santiago de los Caballeros. Desde entonces, esta figura se afianzó como el personaje central y distintivo del carnaval puertoplateño.

El nombre taimáscaro surge de la unión de "tai", en alusión a los taínos, y "máscaro", en referencia a los diablos enmascarados de tradición española.

Su concepción estética y escénica pone de relieve la convergencia de las tres raíces culturales dominicanas: la taína, presente en el nombre y en los motivos decorativos; la española, reflejada en el diseño de la máscara y el vestuario; y la africana, vinculada a la música y al movimiento.

Entre sus rasgos más singulares destaca el simbolismo marítimo. A diferencia de otros carnavales que incorporan cascabeles, el taimáscaro utiliza caracoles marinos integrados al traje, cuyo sonido evoca la identidad costera de Puerto Plata. El atuendo consta de cinco piezas —pantalón, camisa, capa, babero y fajín—, además de la máscara que completa el conjunto.

Junto al taimáscaro, el Carnaval de Puerto Plata integra personajes tradicionales presentes en otras celebraciones del país, como el robalagallina, los africanos o tiznaos y las representaciones de indios. Las principales actividades se desarrollan en el malecón de la ciudad.

Durante el anuncio oficial del Desfile Nacional de Carnaval 2026 se informó que el fotógrafo Mariano Hernández fue designado rey del carnaval, mientras que la comunicadora Zoila Luna ostentará el título de reina.

Asimismo, se dio a conocer que el reconocido carnavalero y artesano Juan Francisco Vásquez Acosta (Juampa) será el personaje homenajeado del desfile. Nacido en Cotuí en 1961, cuenta con más de cinco décadas de trayectoria en el carnaval dominicano, destacándose en desfiles locales, regionales y nacionales, donde sus creaciones han sido premiadas en múltiples ocasiones.

Juampa fue galardonado con el Premio Nacional Felipe Abreu de Carnaval en 2011 y elegido rey del Desfile Nacional de Carnaval en 2018. Es además coautor del libro "El arte en la cabeza: rostro e identidad".

Los organizadores proyectan la participación de unas 170 comparsas y alrededor de 9,000 integrantes —entre bailarines, músicos, artistas y artesanos— en un montaje concebido como una gran vitrina de la cultura popular dominicana, donde confluyen personajes tradicionales y expresiones de creatividad popular.

La convocatoria de este año contará además con invitados internacionales, entre ellos el Carnaval de Negros y Blancos, de Colombia, reconocido por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial, y la Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, entidad fundada en 1984 y responsable de organizar el desfile de las escuelas de samba del grupo especial en el sambódromo de la ciudad carioca.

Asimismo, participará una delegación del Carnaval de la Playa de Ponce, Puerto Rico, y de la National Federation of Masqueraders and Fancy Dress de Ghana.

Esta última estará encabezada por su majestad real Nana Ama Amissah III, reina madre suprema del Reino de Mankessim, en la República de Ghana, país de África Occidental.

La organización subrayó que el objetivo del desfile es reunir en un solo espacio las expresiones regionales de cada provincia, respetar la autenticidad de comparsas y personajes, fortalecer la industria creativa vinculada a la elaboración de caretas, disfraces y música, y potenciar la proyección internacional de la cultura dominicana durante 2026.