De París a Santo Domingo: repertorio francés en recital de clausura de taller en Bellas Artes

El recital de clausura del Taller de Ballet Clásico y Repertorio Francés se celebró el viernes 6 de marzo en Bellas Artes. ( FUENTE EXTERNA )

La Sala Manuel Rueda de la Escuela de Bellas Artes fue escenario del recital de clausura del Taller de Ballet Clásico y Repertorio Francés, una presentación que marcó el cierre de una intensa semana de formación artística guiada por el maestro Bertrand Belem, docente del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París.

El recital permitió al público apreciar el resultado del trabajo desarrollado durante varios días por 47 bailarines del Ballet Nacional Dominicano y estudiantes de la Escuela Nacional de Danza (Endanza), quienes se adentraron en la técnica, el estilo y la elegancia del repertorio clásico francés bajo la guía del reconocido maestro.

Durante la presentación se interpretaron fragmentos emblemáticos del repertorio clásico, entre ellos la Entrada y Adagio de las Sombras del Acto III de La Bayadère, seguido de la Coda: Entrada de las Tres Sombras, así como la Variación para los Cuatro Chicos del Grand Pas del Acto III de Raymonda.

También se incluyó la Variación de Bernard y Béranger del Acto I de Raymonda para dos bailarines. Todas estas piezas corresponden a las célebres versiones coreográficas de Marius Petipa en la adaptación de Rudolf Nuréyev, referentes fundamentales del ballet clásico.

La función representó la culminación de un proceso pedagógico intensivo iniciado el lunes 2 de marzo, en el que los participantes trabajaron directamente con Belem en el estudio de estilo, musicalidad y precisión técnica propios de la tradición francesa.

La iniciativa permitió a los bailarines perfeccionar su técnica y acercarse a uno de los repertorios más exigentes y refinados del ballet clásico internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/recital-3-be7ef921.jpg El maestro Belem y estudiantes de Edanza. (FUENTE EXTERNA)

Bertrand Belem cuenta con una destacada trayectoria como bailarín y docente. Fue integrante de la Ópera de París, discípulo del mismo Rudolf Nuréyev y galardonado en el Varna International Ballet Competition, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo.

Actualmente es profesor del Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, institución referente mundial en la formación de artistas de la danza y la música.

El recital reunió a autoridades culturales y representantes de instituciones vinculadas al desarrollo de las artes en el país, quienes acompañaron a los jóvenes artistas en esta celebración del aprendizaje, la disciplina y el intercambio cultural.

Este taller contó con la colaboración del Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. A través del programa de cooperación cultural que impulsa esta iniciativa, el Conservatorio continuará participando como aliado académico en futuras actividades, fortaleciendo el intercambio artístico y pedagógico entre Francia y la República Dominicana.

Esta iniciativa forma parte de la cooperación internacional "Marianne por la Cultura Dominicana", financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia a través de Embajada de Francia en la República Dominicana, y ejecutado por Fundación Sinfonía y la Dirección General de Cine (Dgcine), con el apoyo del Ministerio de Cultura de la República Dominicana y la Dirección General de Bellas Artes.

