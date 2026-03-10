El telón se abre con éxito: arranca la Quinta Temporada de Teatro Banreservas

Las actrices Elvira Taveras y Lumy Lizardo en la obra "La gran depresión", que inauguró la Quinta Temporada de Teatro Banreservas. ( FUENTE EXTERNA )

El teatro volvió a demostrar su poder de convocatoria. Con funciones a casa llena y una respuesta entusiasta del público, la obra La gran depresión, del dramaturgo Félix Sabroso, dio inicio a la Quinta Temporada de Teatro Banreservas los días 7 y 8 de marzo en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Sobre el escenario, las reconocidas actrices Elvira Taveras y Lumy Lizardo ofrecieron interpretaciones cargadas de matices bajo la dirección de Indiana Brito y la producción de Juancito Rodríguez. El resultado fue un montaje que combinó humor, ironía e introspección, logrando conectar de inmediato con los espectadores.

Esta función marcó el inicio de la quinta edición de la temporada, que este año está dedicada al destacado teatrista Giovanny Cruz, una figura clave en la formación y proyección del teatro dominicano, quien además estuvo presente durante el fin de semana inaugural.

Detrás de la iniciativa está el productor artístico Guillermo Cordero, creador del proyecto, quien agradeció el respaldo del Banco de Reservas de la República Dominicana y del Centro Cultural Banreservas. Según destacó, la temporada se ha consolidado como una plataforma clave para impulsar la creación teatral en el país.

"La Temporada de Teatro Banreservas permite fortalecer la producción escénica nacional, apoyar a las compañías independientes y acercar el teatro a nuevas audiencias", expresó.

La obra inaugural narra la historia de dos mujeres que atraviesan una crisis personal y, en medio de sus contradicciones, se enfrentan a emociones profundas. A través de diálogos cargados de ironía y momentos de sensibilidad, el montaje logra equilibrar humor y reflexión, generando carcajadas y momentos de complicidad con el público.

El diseño escénico -marcado por un mobiliario minimalista y una puesta que privilegia la cercanía entre los personajes- permitió que la historia fluyera con naturalidad. A esto se sumaron una cuidada iluminación y un diseño sonoro que mantuvieron la atención de los espectadores durante toda la función.

Humor, emociones y un público que responde

Pero esto apenas comienza.

La cartelera continúa esta semana en la Sala Ravelo con El desahogo de una viuda, que se presentará el sábado 14 de marzo a las 8:30 p.m. y el domingo 15 a las 6:30 p.m., bajo la producción de Niurka Mota, dirección de Danilo Taveras y actuaciones de Niurka Mota y Alexander Delgado.

De manera paralela, el Centro Cultural Banreservas en Santo Domingo presentará varias propuestas familiares y teatrales a lo largo del mes, entre ellas Las fábulas de Juan Niní, con dramaturgia y dirección de Carlota Carretero; El camarón encantado, inspirado en el cuento de José Martí; y Para subir al cielo, producción de Anacaona Teatro.

Mientras tanto, en la sede del Centro Cultural Banreservas en Santiago, el público podrá disfrutar de las obras Emocionario y La Odisea, ambas con dramaturgia, dirección y actuación de Lorena Oliva.

La programación también incluirá Liborio, una producción del Teatro Guloya, escrita por César Sánchez Beras y dirigida e interpretada por Dimitri Rivera.

La temporada culminará el fin de semana del 28 y 29 de marzo con la comedia Mis tres suegras, del dramaturgo Hugo Daniel Marcos, bajo la producción y dirección de Josema Rodríguez, junto a un elenco integrado por Pamela de León, Karla Hatton, Patricia Muñoz y Jacqueline Estrella.

Con esta iniciativa, la Temporada de Teatro Banreservas reafirma su objetivo: seguir fortaleciendo la escena teatral dominicana y crear espacios donde artistas y público se encuentren frente al poder irrepetible del teatro en vivo.





