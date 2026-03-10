Cócteles mexicanos y pastel de pollo: el menú para las estrellas de Hollywood en los Óscar

Los cócteles estarán a cargo de tequila Don Julio ( FUENTE EXTERNA )

Un menú internacional con miles de botellas de tequila, vino y champaña, y cientos de kilos de caviar, queso y carne saciará a la crema y nata de Hollywood el domingo luego de la entrega de los premios Óscar.

Detalles confirmados del menú y bebidas en el Baile de los Gobernadores

El Baile de los Gobernadores, como se le conoce a la tradicional fiesta que se celebra inmediatamente después de la ceremonia, ofrecerá este año platos tradicionales, como el clásico pastel de pollo del chef Wolfgang Puck, y novedades como una gran estación de sushi a la carta.

"Preparamos unos 25.000 platillos", explicó a la AFP Puck, quien ha estado a cargo del menú de la fastuosa fiesta por 32 años consecutivos.

"Puedes elegir comida japonesa, austríaca, o elegir el mejor filete. Puedes disfrutar de toda una variedad de platos, pastas, comida vegana y demás", agregó mientras flameaba un jugoso corte tomahawk en la presentación del menú a la prensa que se realizó este martes en Hollywood.

El reconocido chef garantizó que habrá opciones para todos los gustos, incluso en tiempos dominados por los medicamentos para adelgazar: "Puedes acompañar la carne con tu Ozempic en lugar de espinacas", bromeó.

Las cantidades son importantes en una fiesta de estas dimensiones. Puck anticipó 1.200 pasteles de pollo que demandarán 22 kilos de trufas negras, 1.000 platos de macarrones con queso, 30 kilos de caviar, 100 kilos de chuletas tomahawk y decenas de kilos de salmón ahumado para las tradicionales estatuillas en forma de Óscar.

En la oferta de bebidas, los socios de la fiesta alistan miles de botellas de vinos de diferentes regiones a cargo de la casa Domaine Clarence Dillon, de champaña Piper-Heidsieck y de sake Dassai.

Opciones gastronómicas y postres para los asistentes

Los cócteles estarán a cargo, nuevamente, del tequila Don Julio.

Este año las estrellas podrán beber tragos como "El mejor del show", "Maestro Martini" o "La secuela" con inspiraciones mexicanas e italianas, dijo Lorenzo Antinori, cofundador del prestigioso Bar Leone en Hong Kong.

Y para el postre, miles de estatuillas doradas de chocolate garantizarán que todos puedan llevarse un Óscar a casa.

"Es tan difícil ganar un Óscar", dijo a AFP el chef Garry Larduinat. "Así que tener uno de chocolate y llevarlo a casa es muy especial. Y éste es el único lugar en el que lo puedes tener".

La 98ª ceremonia de los Premios de la Academia se celebra este domingo en Hollywood.