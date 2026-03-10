Mariasela Álvarez dona al AGN una colección audiovisual de su trayectoria televisiva

La presentadora y productora de televisión Mariasela Álvarez donó al Archivo General de la Nación (AGN) una colección de videos que documenta su trayectoria en la televisión dominicana.

La colección abarca desde la década de 1990 hasta el año 2026 y constituye un importante registro de la carrera televisiva de Álvarez, reflejada en los programas que ha producido y conducido a lo largo de más de tres décadas, transmitidos por Radio Televisión Dominicana, Telecentro y Color Visión.

La donación está conformada por 10 cajas de distintos tamaños que contienen casetes en formato Betacam e incluye emisiones del programa Esta Noche Mariasela, con capítulos de su primera etapa y de los últimos catorce años de transmisión, así como entregas del espacio Con los Ojos Abiertos.

Álvarez expresó que el AGN es el lugar idóneo para que todo lo que ha producido y logrado conservar a lo largo de sus 35 años en la televisión sea preservado y clasificado para las generaciones venideras. Asimismo, agradeció a Roberto Cassá y a su equipo por acoger con entusiasmo esta donación.

De igual manera, afirmó que la institución guarda la memoria histórica del país y que la televisión nacional constituye una parte fundamental de ella, ya que a lo largo de los años ha servido para entretener, informar, denunciar, promover el arte y la cultura, difundir los valores nacionales y dar a conocer a los protagonistas de la vida artística, social, política y económica de distintas épocas; en definitiva, para contribuir a forjar la identidad del pueblo dominicano.

El Archivo General de la Nación informó que iniciará el proceso de digitalización y tratamiento archivístico del material, que incluye su organización y descripción, con miras a su posterior publicación en la plataforma digital del AGN para fines de consulta e investigación.

