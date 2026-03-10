"You Can´t Do That on Television", un show irreverente que cambió para siempre la televisión juvenil

"You Can´t Do That on Television" pasó de ser una producción local canadiense a un fenómeno cultural. ( FUENTE EXTERNA )

Antes de que Nickelodeon encontrara su identidad definitiva con colores estridentes, humor anárquico y el ya legendario slime verde, hubo un programa canadiense que abrió ese camino con una mezcla de sátira, energía juvenil e irreverencia pocas veces vista en la televisión para niños. Ese programa fue "You Can´t Do That on Television".

También conocido como Ycdtotv, esta producción comenzó como un modesto espacio local a finales de los años setenta y terminó convirtiéndose en una de las influencias más decisivas de la televisión infantil y juvenil de las décadas siguientes.

Aunque hoy muchos jóvenes probablemente no sepan de su existencia, su legado permanece vivo en la cultura televisiva.

Su espíritu se siente en la estética de Nickelodeon, en los programas de sketches juveniles que vinieron después y en la idea de que la televisión para niños no tenía que ser complaciente, didáctica ni excesivamente pulcra para conectar con su audiencia.

Un experimento local que se convirtió en clásico

El programa se estrenó en 1979 en la cadena canadiense CJOH-TV de Ottawa como un espacio local de variedades de bajo presupuesto. En sus inicios combinaba sketches cómicos, concursos telefónicos, videos musicales e incluso segmentos grabados en exteriores.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el formato evolucionó hasta convertirse en un programa de comedia de sketches centrado por completo en el humor, con episodios construidos alrededor de un tema específico y generalmente relacionado con la vida cotidiana, la cultura popular, la escuela, la moda, la presión social o las relaciones entre niños y adultos.

Lo más llamativo era que estaba protagonizado casi por completo por niños y adolescentes. Durante su existencia participaron más de cien jóvenes en el elenco, que iba cambiando con el paso de los años.

Aun así, el programa mantuvo una identidad muy clara. Solo dos adultos ocuparon un lugar realmente fijo dentro del reparto: Les Lye, el único actor que apareció en todos los episodios, y Abby Hagyard, quien se incorporó más adelante.

El resto del universo del programa estaba en manos de adolescentes que discutían, se burlaban unos de otros, se quejaban del mundo y enfrentaban a los adultos desde la sátira.

Un humor distinto para una audiencia joven

Parte del encanto y de la importancia histórica de "You Can´t Do That on Television" radica en que se atrevió a tratar a los niños y adolescentes como personas capaces de entender un humor más ácido, absurdo y exagerado de lo habitual.

El programa presentaba una visión satírica de los adultos como figuras desconectadas, abusivas o ridículas, mientras los jóvenes aparecían como personajes imperfectos, competitivos, sarcásticos y mucho más cercanos a la vida real que los niños idealizados de muchas otras producciones televisivas.

Su estilo ha sido comparado en ocasiones con el de "Monty Python´s Flying Circus", no solo por su sentido del absurdo, sino también por su diseño visual, su ritmo de sketch y la sensación de caos organizado que dominaba el programa.

No era una comedia infantil tradicional. Podía ser tonta, agresiva, ridícula y hasta incómoda, pero justamente por eso conectó con una audiencia que no se veía reflejada en formatos más convencionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/ycdtot8-3a5e5d74.jpg

El slime verde y el ADN de Nickelodeon

Si existe un elemento de Ycdtotv que pasó de ser un simple gag a convertirse en un símbolo histórico, ese fue el slime verde. Mucha gente asocia esta sustancia viscosa con otros programas de Nickelodeon, pero su origen real está en "You Can´t Do That on Television".

Cada vez que alguien decía "I don´t know", una masa verde caía sobre su cabeza. De manera similar, si alguien pronunciaba la palabra "water", terminaba empapado con un cubo de agua fría.

Al principio estos elementos no eran habituales, pero con la llegada del programa a Nickelodeon se volvieron parte esencial de su identidad. El slime, en particular, pasó de ser un chiste recurrente a convertirse en uno de los elementos más emblemáticos de la cadena.

En muchos sentidos, puede decirse que Nickelodeon encontró en Ycdtotv su lenguaje visual definitivo. La irreverencia, el asco convertido en diversión y la idea de castigar verbalmente a los personajes con una sustancia grotesca definieron el tono del canal durante años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/ycdtot6-32779d4f.jpg

Del éxito canadiense al fenómeno norteamericano

Nickelodeon comenzó a emitir el programa en 1981 y la respuesta fue tan positiva que pronto se convirtió en una pieza fundamental de la cadena.

Para 1983, era ya el programa de mayor audiencia del canal. En Estados Unidos se emitía con frecuencia y ayudó a establecer la personalidad de una cadena juvenil que todavía estaba buscando un lugar propio dentro del panorama televisivo.

En Canadá también terminó ganando una enorme visibilidad, especialmente cuando fue incorporado por YTV en 1988. Durante años, "You Can´t Do That on Television" fue un referente para toda una generación de televidentes en Norteamérica y también circuló con éxito en otros países como Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Alemania, Arabia Saudita y Filipinas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/ycdtot2-9ba1898a.jpg

Controversias, límites y desgaste

Como todo programa que intentó ir un poco más lejos que sus contemporáneos, Ycdtotv también chocó con límites. Su humor irreverente no siempre fue bien recibido.

El caso más famoso fue el episodio "Adoption" de 1987, prohibido tras su emisión y marcado con una etiqueta de "No transmitir". Fue uno de los pocos momentos en que los propios creadores reconocieron que habían ido demasiado lejos.

Con el paso del tiempo, además, el programa enfrentó varios cambios. Muchos de sus miembros más populares fueron creciendo y abandonando la serie, lo que obligó a renovar constantemente el elenco.

También hubo fans que sintieron que en sus últimos años el programa dependía demasiado del humor escatológico, del agua y del slime, en parte por petición de los ejecutivos de Nickelodeon. A pesar de eso, la serie continuó en emisión hasta 1990 y sus repeticiones se mantuvieron hasta 1994.

Un legado más grande que su fama actual

Aunque hoy no ocupa el mismo lugar en la memoria popular que otras producciones juveniles, la influencia de "You Can´t Do That on Television" es inmensa.

Este show preparó el terreno para programas como "All That", inspiró parodias y homenajes en series posteriores, y sirvió como escuela informal para figuras que luego destacarían en otros ámbitos, entre ellas Alanis Morissette, quien formó parte del elenco antes de convertirse en estrella musical.

Más allá de sus gags inolvidables, el programa dejó una lección fundamental: la televisión infantil podía ser atrevida, caótica, burlona y visualmente radical sin perder conexión con su público.

"You Can´t Do That on Television" no solo entretuvo; ayudó a redefinir lo que un canal juvenil podía ser. Y aunque su nombre ya no suene tanto entre las nuevas generaciones, su esencia sigue viva cada vez que la televisión para niños decide ser un poco más extraña, más libre y más audaz.