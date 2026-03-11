¿Dónde puedes ver los Premios Óscar 2026 en República Dominicana?

Telesistema llevará a la pantalla dominicana la alfombra roja y la gala de los Premios Óscar con cobertura especial y análisis en tiempo real. ( SHUTTERSTOCK )

La gran noche del cine llega este 15 de marzo y en República Dominicana podrá disfrutarse con una cobertura especial a través de Telesistema, que transmitirá los Premios Óscar con producción local y comentarios en vivo.

La transmisión iniciará a las 6:00 de la tarde con la tradicional alfombra roja. Este segmento estará conducido por Dafne Guzmán, Dawilda González y Radhamés Espíritu, quienes mostrarán la llegada de las estrellas, los looks más comentados y el glamour que marca el inicio de la ceremonia más importante del cine.

A partir de las 7:00 p.m. comenzará la gala de premiación, con traducción simultánea, comentarios y análisis a cargo de Miralba Ruiz y Miguel Cunillera, quienes acompañarán a la audiencia durante toda la ceremonia con contexto, información y reacciones en tiempo real sobre los momentos más destacados de la noche.

Como parte de la cobertura, Telesistema también presentará una producción local ampliada, con reporteros e invitados conectando desde distintos espacios preparados para vivir la emoción de los Óscar, aportando una mirada cercana y dinámica a la transmisión internacional.

Otras opciones para ver la ceremonia

Quienes cuenten con servicio de cable también podrán seguir la gala a través de:

ABC ( transmisión oficial en inglés)

( oficial en inglés) TNT Latinoamérica

Max

Además, la ceremonia estará disponible vía streaming en YouTube TV a través de los canales oficiales.

De esta forma, la audiencia dominicana tendrá múltiples opciones para seguir cada momento de la noche más importante del séptimo arte, desde la alfombra roja hasta la entrega de las estatuillas.



