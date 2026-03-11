Casa de Teatro anuncia ganadores del Concurso de Pintura 2025

De izquierda a derecha: José Luis Polanco, Yesier Peña Rodríguez, Rafael Hernández, Alejandro Asencio (jurado), María del Carmen Ossaye (jurado), Esteban Martínez-Murga, vicepresidente de Comunicación y Reputación Corporativa del Banco Popular Dominicano, Freddy Ginebra, director de Casa de Teatro, Indhira Hernández, Joel Bernardo Gonell Reyes, Milcíades González y Juan Carlos Guzmán, participantes y ganadores del Concurso de Pintura 2025 de Casa de Teatro. ( SUMINISTRADA )

Casa de Teatro dio a conocer los ganadores de su tradicional Concurso de Pintura 2025, realizado con el patrocinio del Banco Popular Dominicano, en un acto que reunió a artistas, gestores culturales y amantes de las artes visuales.

En esta edición, el primer premio fue otorgado al artista Milcíades González por su obra Donde la infancia inventa al mundo, pieza que, según el jurado, destacó por su propuesta estética y su capacidad de transmitir la mirada de la infancia en los tiempos actuales a través del lenguaje pictórico.

Las obras participantes fueron evaluadas por un jurado integrado por María del Carmen Ossaye, Alejandro Asencio y representantes de Casa de Teatro, quienes valoraron la calidad artística, la originalidad y el manejo técnico de las propuestas presentadas.

Apoyo institucional y exposición de las obras

El concurso forma parte de las iniciativas que impulsa Casa de Teatro para promover la creación artística y fortalecer el desarrollo cultural del país.

La institución cuenta con el respaldo del Banco Popular Dominicano, cuyo vicepresidente de Comunicación y Reputación Corporativa, Esteban Martínez-Murga, reiteró el compromiso de la entidad financiera con el impulso de las artes y la cultura dominicana.

Las obras ganadoras y seleccionadas formarán parte de una exposición abierta al público en la Sala Paul Giudicelli de Casa de Teatro , donde los visitantes podrán apreciar la diversidad de estilos y visiones presentes en la pintura contemporánea dominicana .

