Ramona Viloria, la artesana que tiene medio siglo preservando la tradición de Cotuí

La artesana cotuisana Ramona Viloria cuenta sobre su trayectoria preservando el carnaval: "El carnaval es mi vida". ( DANIELA PUJOLS/ DIARIO LIBRE )

La artesana y figura emblemática del carnaval cotuisana Ramona Viloria resalta el valor del reciclaje, la creatividad y la herencia cultural de los platanuses.

Su casa, ubicada en el centro del pueblo de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, es prácticamente un museo. Desde la entrada, abundan los reconocimientos que ha recibido, incluyendo el de Embajadora del Carnaval de Cotuí y la fotografía desfilando en el Desfile Nacional de Carnaval 2005, cuando fue "Reina del carnaval", un traje que todavía conserva.

En el patio, un cuarto es solo de caretas, detrás varios disfraces de papeluses y funduses, al lado un área para elaborar los cuellos que usan los personajes de carnaval y, en el segundo piso, más carnaval.

Es por eso que a Ramona Viloria de Ortega, nombre de pila, es imposible no preguntarle qué significa el carnaval para ella, si está en su ADN. "El carnaval es mi vida", fueron sus palabras.

Con lágrimas, expresó: "este año, muchos pensaron que me retiraría por la reciente pérdida de mi esposo, Noel de Jesús Ortega, pero el amor por el carnaval puede más".

Sobre su compañero de vida agrega: "Él también era carnavalero. Vivimos el carnaval durante 44 años de matrimonio". Aunque inculcaron la tradición a sus hijos, estos han decidido no continuar con el legado . "Dicen que yo me desgasto mucho con eso sin ninguna recompensa", comenta.

Ramona Viloria, conocida en su pueblo como Ramona Cunca, un mote que heredó de su mamá, doña Sofía Aniberca Viloria Acacio, la primera Cunca, asegura que su misión durante más de cinco décadas ha sido educar, preservar y difundir las tradiciones carnavalescas de su pueblo.

Comenzó a disfrazarse hace más de 50 años y se ha convertido en una referencia para generaciones de comparseros y artesanos. Fue la primera presidenta de la Unión Carnavalesca Cotuisana (UCAC) en 1983.

Lo que identifica a Cotuí

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/ffd67e8a-8a37-4b0d-9ecc-9941f4b7ff17-e1dbcbe4.jpg (DANIELA PUJOLS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/b2479983-f3ec-449f-9072-b481b13d305a-4f0f79c1.jpg Fotografías del carnaval de Cotuí del fotógrafo Kevin Rivas expuestas en el casino Juan Sánchez Ramírez. (DANIELA PUJOLS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/b46cd7ef-a4a7-495b-aad4-d48fddd02bb3-ad29dfc2.jpg Doña Cunca en el Desfile Nacional de Carnaval a principios de los años 2000s. (DANIELA PUJOLS) ‹ >

Uno de los símbolos más distintivos de este carnaval son los platanuses, personajes que utilizan hojas de plátano como parte central de su vestuario. Según explica, esta tradición tiene raíces centenarias.

"Lo que nos identifica casi en todas partes son los platanuses. Reconozco que tienen más de 100 años. La historia dice que los africanos que trajeron a Pueblo Viejo a trabajar el oro se vestían de hojas de plátano", relata a Diario Libre durante una visita al Carnaval de Cotuí en su esperado desfile del pasado 27 de febrero, aupiciado por Barrick Pueblo Viejo y donde participaron unas 70 comparsas.

Las mejores comparsas que salieron el 27 de febrero del 2026 van al Desfile Nacional de Carnaval el próximo domingo 14 de marzo en el Malecón de Santo Domingo.

Andy Castillo Rivas , director de Cultura con asiento en Cotuí, y uno de los organizadores del carnaval, dijo que alrededor de 27 grupos resultaron ganadores de primer, segundo y tercer lugar, entre estos "Los erizos", "Las divinas", "Los titanes", "Las hijas de José María", "Las damiselas" y "Los gorilas".

Ramona Viloria estaba allí coordinando a los grupos que salían frente a los jueces.

En su relato, Viloria también recuerda a personajes platanuses que marcaron la historia del carnaval cotuisano, como Pateca, quien falleció hace unos 45 años, y Jesús María, fallecido en 2023, a quien atribuye haber catapultado el disfraz de hojas de plátano en tiempos más recientes.

Durante una demostración de piezas artesanales, Viloria mostró una careta utilizada por Jesús María (su nombre real era Juan Francisco Estévez), en el Carnaval de los 500 años de Cotuí en 2005, elaborada para un traje inspirado en esta tradición.

Una vida dedicada al carnaval

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/0c0cf552-1478-4f44-b130-f1dc9349b52c-6040eb4b.jpg Uno de los trajes más antiguo de platanuses que conserva doña Cunca. (DANIELA PUJOLS)

Viloria recuerda que durante años se disfrazaba en el casino Juan Sánchez Ramírez, pero que a partir de 1983 decidió trabajar directamente con jóvenes en las calles, escuelas y colegios. "El carnaval es en las calles", sostiene.

Explica que dejó de disfrazarse en 1998, cuando comenzaron a premiarse los grupos y comparsas, aunque en los últimos 17 años ha vuelto a hacerlo para participar en el Carnaval de Punta Cana.

A lo largo del tiempo, ha formado parte de diferentes agrupaciones y colaborado con artesanos para la elaboración de trajes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/137933ac-c753-4605-84f5-ad04245fa420-48a700b2.jpg Un cuello confeccionado para un grupo de papeluses en el carnaval de Cotuí. (DANIELA PUJOLS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/92606f0d-6d81-46ea-a3a3-dd9f2b9af776-fe8905fa.jpg Viloria confeccionó este traje para la reina del Carnaval 2024. https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/2ac9dae3-5a4b-40d2-9f57-54596cfd1a73-391d0e53.jpg Ramona Viloria compartió un poco de su amor por los trajes de carnaval con este medio, como muestra de su dedicación. (DANIELA PUJOLS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/8bbf04f5-9294-4605-864d-98a02a00af22-f3e0ef5d.jpg (DANIELA PUJOLS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/12bd5008-a753-4731-b382-3476d58de581-fd20d896.jpg (DANIELA PUJOLS) ‹ >

Para Viloria, el éxito del carnaval de Cotuí se debe principalmente a la creatividad colectiva y al ingenio de sus participantes. "La clave de que este carnaval haya sido tan premiado es la creatividad al menor costo. Cualquier elemento se utiliza como material. Reciclamos papel, funda, periódico, tela... Eso es lo que nos ha dado la magia", asegura.

Su mayor sueño : que se entregue un museo del carnaval. No desea irse de este mundo sin dejar sus piezas históricas del carnaval de Cotuí bien conservadas.

La Tribu de Cotuí: tradición que pasa a nuevas generaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/23901999-1657-454b-8665-c993d3753bbb-3ba4faa1.jpg Los niños y jóvenes forman parte de la tradición,. (DANIELA PUJOLS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/d0e73086-5fe3-48ce-a42f-a9d20419f937-258eee42.jpg La creatividad, los colores y la pasión por esta manifestación cultural se imponen en los grupos culturales. (DANIELA PUJOLS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/bd8a0b4a-a043-4ac4-ab56-e8d60cf2d854-a59d7bcd.jpg (DANIELA PUJOLS) ‹ >

Entre los grupos que mantienen viva la tradición se encuentra La Tribu de Cotuí, fundada en 2004 por carnavaleros que anteriormente pertenecían a otras comparsas.

Su miembro fundador, Vicente Jiménez, explica que la agrupación ha crecido significativamente desde sus inicios. "Ahora mismo somos más de 100 y hay unos 50 niños", señala.

La propuesta temática de este año fue "Imperio dorado", inspirada en figuras míticas y protectoras de las tribus indígenas. Más allá de la puesta en escena, destaca que el principal valor del grupo es su espíritu comunitario.

"Lo que nos caracteriza es que somos una familia. No nos vemos como un grupo de carnaval, somos una unión indestructible", afirma.

Esa visión se refleja en la participación de nuevas generaciones, ya que muchos de los integrantes, como por ejemplo su hijo, comienzan a desfilar desde muy pequeños, desde los tres años, y son los que preparan el relevo.

Según se informó, la construcción del Centro de la Cultura Juan Sánchez Ramírez y el Museo del Oro y la Plata en la ciudad Cotuí, comenzado en 2022, va avanzado. El proyecto es parte del convenio firmado por Barrick Pueblo Viejo y el Ministerio de Cultura.