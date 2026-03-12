Ministerio de Cultura anuncia operativo de seguridad para Carnaval Nacional 2026

Más de 900 agentes de seguridad y 300 miembros de organismos de socorro serán desplegados en el malecón de Santo Domingo para garantizar la seguridad del Desfile Nacional de Carnaval, que reunirá unas 170 comparsas y miles de participantes. ( ARCHIVO )

El Ministerio de Cultura anunció un amplio dispositivo de seguridad para el Desfile Nacional de Carnaval 2026, que se celebrará el domingo en el malecón de Santo Domingo y que reunirá alrededor de 170 comparsas y cerca de nueve mil participantes.

Para garantizar el orden y la protección de los asistentes, más de 900 miembros de organismos militares, policiales y de orden público estarán desplegados durante la actividad. Además, unos 300 integrantes de organismos de socorro brindarán apoyo a lo largo de toda la jornada.

En el operativo participarán unidades del Ministerio de Defensa, incluyendo la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército de República Dominicana. También estarán presentes distintas dependencias de la Policía Nacional, entre ellas la Policía Preventiva y la Policía Turística.

El dispositivo incluirá igualmente la participación de miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y de la Policía Municipal adscrita a la Alcaldía del Distrito Nacional.

A estas entidades se sumarán organismos de emergencia como la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y el Cuerpo de Bomberos, que reforzarán las labores de vigilancia y asistencia al público.

Asimismo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y los Auxiliares Navales Dominicanos ofrecerán soporte técnico y capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Las autoridades informaron que a lo largo de la avenida George Washington y en calles adyacentes también habrá presencia de personal de seguridad para mantener la circulación fluida y evitar obstrucciones en las salidas de emergencia.

Puestos médicos y atención de emergencias

Como parte del dispositivo sanitario, se instalarán ocho puestos de socorro y primeros auxilios en puntos estratégicos del malecón.

En estos espacios habrá rescatistas, paramédicos, médicos, técnicos de transporte sanitario y personal de enfermería, preparados para responder ante cualquier incidente que se presente durante la celebración.

También se habilitarán dos carpas especiales para la atención de niños extraviados, con el objetivo de facilitar su rápida localización y reunión con sus familiares.

Dedicado a Puerto Plata

El Desfile Nacional de Carnaval de este año estará dedicado a la provincia de Puerto Plata, considerada una de las cunas de las manifestaciones carnavalescas más distintivas del país.

Entre sus elementos emblemáticos se encuentra el taimáscaro, personaje creado en 1991 que simboliza la identidad cultural de esa demarcación y su estrecha relación con el mar.

La celebración contará con la participación de delegaciones internacionales invitadas provenientes del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto (Colombia), la National Federation of Masqueraders and Fancy Dress of Ghana, la Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro y el Carnaval de la Playa de Ponce (Puerto Rico).

Rey y reina del desfile

La organización informó que el rey del desfile será el documentalista Mariano Hernández, reconocido por su trabajo de registro visual del folclore dominicano.

En tanto, la reina del carnaval será la comunicadora Zoila Luna, figura destacada de la radio y la televisión dominicanas, con una trayectoria de varias décadas en la comunicación y la opinión pública.

Cierre del malecón

Como parte del dispositivo logístico del evento, las autoridades anunciaron el cierre temporal de la avenida George Washington en distintos tramos.

El tramo comprendido entre la avenida Máximo Gómez y la calle Palo Hincado permanecerá cerrado desde el viernes a las 10:00 de la noche hasta la finalización del desfile.

Además, el cierre total entre la avenida Abraham Lincoln y la calle Palo Hincado estará vigente desde la medianoche del sábado hasta el lunes a las 5:00 de la mañana.

Objetos prohibidos

Dentro de las medidas de seguridad establecidas para el desfile, las autoridades informaron que estará prohibida la entrada con armas de fuego , armas blancas u objetos cortopunzantes .

También se impedirá el ingreso de animales, botellas de vidrio, latas y otros envases contundentes, así como el uso de chichiguas dentro del área del evento.

Las autoridades reiteraron que el objetivo de estas medidas es garantizar que las familias puedan disfrutar del Desfile Nacional de Carnaval en un ambiente seguro y organizado.