El documental dominicano "Diablos Cojuelos" es reconocido en Cannes

El documental explora el origen histórico de este personaje, cuya raíz se encuentra en la literatura satírica del Siglo de Oro español, particularmente en la obra El Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara. ( ARCHIVO )

El documental dominicano "Diablos Cojuelos: El Corazón de La Vega", dirigido por Denny Feliz y Félix Limardo, obtuvo el premio Best Director Documentary Feature en el World Film Festival de Cannes, reconocimiento que coloca al tradicional carnaval vegano en uno de los escenarios cinematográficos más prestigiosos del mundo.

La producción retrata la riqueza cultural del Carnaval de La Vega, una de las celebraciones populares más emblemáticas de la República Dominicana, cuya historia se remonta a más de cinco siglos.

Cada febrero, las calles de la ciudad se llenan de máscaras coloridas, tambores y personajes tradicionales encabezados por el icónico Diablo Cojuelo, figura que se ha convertido en símbolo de identidad cultural para generaciones de dominicanos.

El documental explora el origen histórico de este personaje, cuya raíz se encuentra en la literatura satírica del Siglo de Oro español, particularmente en la obra El Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara.

Con el paso del tiempo, esta figura literaria cruzó el Atlántico y evolucionó en la isla hasta convertirse en el protagonista del carnaval dominicano, transformado en máscara, danza y tradición popular.

Fuentes de información

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/unnamed-1-3b9457e1.jpg Obtuvo el premio Best Director Documentary Feature en el World Film Festival de Cannes, (FUENTE EXTERNA)

A través de entrevistas y testimonios, la producción recoge las voces de figuras vinculadas al desarrollo y preservación del carnaval, entre ellas:

Yamel Castro , quien funge como presentador del documental

, quien funge como presentador del Yanio Concepción

Dagoberto Tejeda

Carlos Cayoya Marte

José Rafael Bule Lantigua

César Abreu

Letty Rivera

Orlando Lora

Patricio Lantigua

El largometraje también incorpora una dimensión literaria con el poema "Diablo Cojuelo", del poeta dominicano José Mármol, dedicado "A Fico Concepción, in memoriam", amigo de infancia del autor y miembro de los tradicionales grupos de diablos cojuelos del carnaval vegano.

La producción estuvo a cargo de Denny Feliz, Eddy Martínez y Félix Limardo, quienes apostaron por documentar la esencia cultural de una festividad que ha trascendido generaciones y continúa siendo uno de los pilares de la identidad dominicana.

Con este reconocimiento internacional, "Diablos Cojuelos: El Corazón de La Vega", proyecta al mundo una de las manifestaciones culturales más representativas del país, demostrando que la tradición del carnaval no solo vive en las calles de La Vega, sino que también puede conquistar escenarios globales del cine.