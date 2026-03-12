"El Diablo viste a la moda 2" lanza nuevo tráiler y confirma su fecha de estreno mundial

Meryl Streep como Miranda Priestly en el rodaje de la película "El Diablo viste a la moda 2". ( FUENTE EXTERNA )

La esperada secuela de "The Devil Wears Prada 2" ("El Diablo viste a la moda 2") presentó un nuevo tráiler oficial y material promocional que anticipa el regreso de uno de los universos más icónicos del cine sobre la industria de la moda.

La película, producida por 20th Century Studios, llegará a las salas de cine el 1 de mayo de 2026, casi dos décadas después del estreno de la cinta original de 2006.

El adelanto muestra el regreso de la poderosa editora de moda Miranda Priestly, interpretada nuevamente por Meryl Streep, así como de Andy Sachs (Anne Hathaway) y Emily Charlton (Emily Blunt). También regresa Stanley Tucci en el papel de Nigel, uno de los personajes más recordados de la primera entrega.

La historia retoma el universo de la revista ficticia Runway Magazine, pero en un contexto marcado por los cambios en la industria editorial. En esta nueva etapa, Miranda enfrenta el declive del modelo tradicional de revistas impresas mientras lidia con una nueva dinámica de poder dentro del sector de la moda.

El tráiler también sugiere tensiones entre los personajes principales, especialmente entre Miranda y Emily, quien ahora ocupa un puesto clave dentro del mundo corporativo del lujo, con influencia sobre recursos publicitarios fundamentales para el futuro de la revista.

La película reúne nuevamente al director David Frankel y a la guionista Aline Brosh McKenna, responsables de la cinta original. A ellos se suma un nuevo elenco que incluye a Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, Simone Ashley y Pauline Chalamet, entre otros.

Estrenada originalmente en 2006 y basada en la novela de Lauren Weisberger, la primera película se convirtió en un fenómeno cultural y recaudó más de 300 millones de dólares en taquilla mundial, además de consolidar a Miranda Priestly como uno de los personajes más emblemáticos del cine contemporáneo.

Con su estreno programado para la primavera de 2026, la secuela promete retomar el universo de la moda, la ambición profesional y las tensiones del poder editorial que marcaron a toda una generación de espectadores.