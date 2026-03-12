La muerte de Yeimy Montoya conmociona a los seguidores de "La reina del flow"

La actriz Carolina Ramírez da vida a Yeimy Montoya, protagonista de la serie La reina del flow, cuya muerte en la tercera temporada ha generado fuertes reacciones entre los seguidores de la producción. ( FUENTE EXTERNA )

La tercera temporada de la serie colombiana La reina del flow generó un intenso debate entre los seguidores de la producción tras la muerte de su protagonista, Yeimy Montoya, uno de los giros narrativos más impactantes de la historia.

Los capítulos finales de la temporada comenzaron a estrenarse el 10 de marzo en Netflix, luego de que la plataforma publicara los episodios de manera escalonada desde enero. Sin embargo, el episodio 41 marcó un punto decisivo para la trama al confirmar la muerte del personaje interpretado por la actriz Carolina Ramírez.

Durante la temporada, la historia mostró la desaparición de Yeimy tras un atentado aéreo planeado por el productor musical Mike Rivera, que provocó la caída de la cantante en la selva.

A partir de ese momento, la protagonista permaneció alejada de su familia durante varios capítulos, primero tras perder la memoria y posteriormente al ser retenida en la mansión del empresario.

Aunque finalmente logra reencontrarse con su esposo, Charly Flow, interpretado por Carlos Torres, su estado de salud se deteriora progresivamente. En la ficción, Yeimy contrajo una bacteria durante su permanencia en la selva que, sumada a un diagnóstico de lupus, agravó su condición cardíaca hasta provocar un infarto.

La escena final del personaje ocurre en su hogar, rodeada por su familia, donde se despide de Charly antes de fallecer. El desenlace provocó una fuerte reacción entre los seguidores de la serie, quienes expresaron su inconformidad en redes sociales y cuestionaron la decisión narrativa de la producción.

Reacciones de miembros del elenco

Las reacciones también alcanzaron al propio elenco. El actor Carlos Torres compartió un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció el impacto emocional del final. "Nos dolió y sigue doliendo", expresó el intérprete, quien destacó el vínculo que se generó entre los actores y el público a lo largo de la historia.

Por su parte, Carolina Ramírez publicó un breve mensaje de despedida dirigido a los seguidores de la serie. "Soltar y agradecer", escribió la actriz, agradeciendo el apoyo recibido por parte de los fanáticos del personaje.

Aunque el episodio presenta la muerte de Yeimy Montoya, la producción de Caracol Televisión dejó abierta la posibilidad de nuevas sorpresas en la historia. En un mensaje publicado en su página oficial, el canal señaló que, pese a la despedida del personaje, el futuro de la trama aún podría traer nuevos giros para la llamada "reina del flow".

Otro caso reciente en la ficción televisiva

Un caso similar se vivió recientemente en la serie española Valle Salvaje. El pasado 25 de febrero, el capítulo 362 marcó uno de los momentos más dramáticos desde el estreno de la ficción con la muerte de Adriana Salcedo de la Cruz, personaje central de la trama.

La producción había anticipado que traería un acontecimiento capaz de cambiar el rumbo de la historia. Finalmente, la duquesa falleció tras un parto complicado que provocó un grave deterioro en su estado de salud.

A lo largo de varios episodios, la serie fue preparando a la audiencia para el desenlace. Un sangrado interno terminó agravando la situación de Adriana, a pesar de los esfuerzos médicos y la esperanza de quienes la rodeaban.

Antes de morir, el personaje protagonizó una de las escenas más emotivas al despedirse de sus seres queridos. En un diálogo con su tía Victoria, Adriana pidió perdón por los conflictos generados por su carácter y su constante búsqueda de libertad, en un momento que marcó el cierre de uno de los arcos narrativos más relevantes de la ficción.