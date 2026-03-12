Crystal Jiménez vuelve al teatro con "La verdad"

La actriz Crystal Jiménez se incorpora al reparto de "La verdad" para asumir el rol de Laura. ( SUMINISTRADA )

En el teatro dominicano, pocas obras alcanzan una tercera reposición. La verdad lo logra, y lo hace con un elenco renovado: Crystal Jiménez se incorpora al reparto para asumir el rol de Laura, que en temporadas anteriores interpretaron con éxito Pamela Sued y Hony Estrella.

La producción, firmada por José Ramón Alamá con dirección de Pepe Sierra, sube a escena del 13 al 21 de marzo en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, a las 8:30 de la noche. Completan el elenco David Maler, Frank Perozo y Nashla Bogaer.

El regreso de Jiménez a las tablas se produce tras varios años de pausa no planificada. Su debut teatral fue en Gloriosa, protagonizada por Cecilia García y dirigida por Carlos Espinal. Después participó en varias obras musicales -incluyendo una en la que interpretó a una mosquetera francesa- hasta que la maternidad marcó un paréntesis que ella misma no anticipó.

Vuelta a la actuación

"La maternidad me arropó, pero eso no significa que yo quise dejar de actuar ni dejar de volver al teatro. No fue un plan de ausentarme tanto tiempo", dice.

"A pesar de la larga pausa, siempre me mantuve creando en mi mente. El actor siempre se inspira de lo que está viviendo para luego usar su propia vida en el escenario".

Jiménez recuerda que incluso ir al teatro como espectadora se convirtió en una experiencia cargada de nostalgia. "Mi esposo me decía que yo no podía ir al teatro, porque se sentía ese deseo mío de estar del otro lado".

Durante ese período siguió de cerca el trabajo de sus colegas, hizo castings, leyó guiones, empezaba proyectos que no terminaban de concretarse. "Como que nada se daba", admite.

La espera terminó cuando coincidieron dos oportunidades en el mismo momento. La primera fue la filmación de la película Buena. La segunda, la llamada de Vogue Group para proponerle el papel de Laura en La verdad.

"Desde que leí el guión me enamoré. Sentí una corazonada y dije: es aquí donde vuelo, es con este personaje". Desde entonces, describe los ensayos como un reencuentro con una versión más madura y más completa de sí misma como actriz.

"Empecé a poner todo en práctica. Antes estaba pintando con seis colores y ahora estoy pintando con treinta".

Interior complejo

Laura no es un rol sencillo. La obra, que transcurre en dos actos con siete escenas, exige de la actriz una presencia que va más allá de lo que se dice en escena. "Es un personaje muy complejo, con un mundo interior complicado que está sucediendo en paralelo a su vida exterior", explica Jiménez.

"Estoy hablando mucho de la vida, de las vivencias, de ese peso que tiene la mujer cuando carga en su mente y en su subconsciente".

A diferencia de otros personajes teatrales más expresivos y declarativos, Laura demanda una actuación interior, contenida, de matices.

"El actor tiene que tomar la decisión de cómo lo va a interpretar, porque como no se dice todo, hay que ver el mundo interior del personaje. En el teatro usualmente uno es expresivo, pero aquí no. Hay que leer entre líneas".

Recibe el papel con plena conciencia del precedente que dejaron Sued y Estrella.

"Mi Laura va a ser diferente a la Laura que hizo Pamela Sued y a la que hizo Hony Estrella. Recibo el papel con muchísima humildad y con muchísima presión, pero eso es lo lindo: darle mi sello, darle un poco de mí, hasta de mi voz y de cómo yo lo habito. Eso es lo lindo de un personaje".

Obra que no envejece

Que La verdad llegue a su tercera reposición dice algo sobre su vigencia en la cartelera dominicana. Para Jiménez, esa continuidad tiene un valor artístico que va más allá del comercial.

"Eso es muy raro aquí en la República Dominicana, que una obra pueda tener tanta reposición. Eso hace que los actores como Nashla, Frank y David le hayan buscado matices a sus personajes que solamente se descubren a fuerza de repetir una escena. Entonces ellos mismos, en los ensayos, van descubriendo cosas que no tenían para la temporada pasada".

La obra regresa, además, en el marco de Marzo Teatral, el mes de mayor actividad escénica en el país, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro el 27 de marzo. "Vale la pena organizarse y poder ver todo lo que está pasando en la ciudad. Hay mucho. Pero esta obra definitivamente vale la pena verla o volver a verla".

Para Jiménez, este regreso tiene también una dimensión personal que trasciende el personaje.

"Me ayuda a hacer un poco un escaparate de las cosas que puedo hacer, volver al top of mind de distintas personas que están creando cosas, refrescar un poco el panorama. Y nada, siempre es bueno".

Confiesa que ha estado feliz desde el primer ensayo. "Yo he estado feliz solamente en ensayo, imagínate ahora cuando arranque".

La verdad es una producción de Bougroup, bajo la dirección de Pepe Sierra.

De regreso también al cine

En paralelo a su retorno al teatro, Jiménez filmó Buena, su cuarta película. La dirige Kevin Kittle y la producen Nina Jorge León, Sarah Jorge León y Desiree Reyes. La cinta, un psychological folk horror que explora la tensión entre identidad, mito y presión social, se encuentra en etapa de posproducción y se espera para este año.

Es una coproducción entre León Azul Entertainment y Ebribari Audiovisual.

La actriz lleva casi una década sin protagonizar una película. Su último trabajo en cine había sido Detective Willy. "Yo tenía muy pendiente conmigo misma volver. Cuando me llegó este guión, yo estaba muy tímida.

Dije: más fácil creo que yo le entro al teatro". Sin embargo, el papel la convenció. "Es un personaje corto en la película, pero de mucho peso. Yo dije: eso está hecho para mí".

Lo que más valora de este doble regreso —al teatro y al cine— es la profundidad que el tiempo le ha dado como actriz.

"Los dos personajes que me han tocado a mi regreso son personajes que se me hubiese hecho casi imposible hacer hace nueve años. Tienen mucha más profundidad y más peso que lo que yo era en ese entonces. Dije: es el momento".