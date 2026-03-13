Puerto Plata y el taimáscaro liderarán la gran fiesta del carnaval dominicano

Puerto Plata invita a vivir el Desfile Nacional de Carnaval 2026. ( SUMINISTRADA )

El color, la música y las máscaras volverán a apoderarse de las calles este domingo con el Desfile Nacional de Carnaval 2026, una celebración que este año pone el foco en Puerto Plata y en uno de sus personajes más emblemáticos: el taimáscaro.

La dedicatoria busca resaltar la historia y la identidad de esta provincia del norte, cuya tradición carnavalesca se distingue por su fuerte vínculo con el mar.

A lo largo de la jornada también desfilarán figuras tradicionales del carnaval dominicano como el robalagallina, los africanos o tiznaos y las representaciones de indios, muchas de ellas habituales en las celebraciones que cada febrero animan las celebraciones en el país.

Celebración cultural y homenaje

En el marco de esta gran fiesta cultural, el fotógrafo Mariano Hernández será coronado como rey del carnaval, mientras que la comunicadora Zoila Luna recibirá el título de reina.

Además, el desfile rendirá homenaje al reconocido carnavalero y artesano Juan Francisco Vásquez Acosta, conocido como Juampa, una figura con más de cinco décadas dedicadas al carnaval dominicano.

Participación internacional

La celebración también tendrá un marcado carácter internacional. Entre los invitados destacan representantes del Carnaval de Negros y Blancos de Colombia, declarado patrimonio cultural inmaterial por la Unesco, así como la Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, responsable de organizar el famoso desfile de escuelas de samba en el sambódromo de esa ciudad.

A la fiesta se sumarán además delegaciones del Carnaval de la Playa de Ponce, en Puerto Rico, y de la National Federation of Masqueraders and Fancy Dress de Ghana. Esta última estará encabezada por la reina madre suprema del Reino de Mankessim, Nana Ama Amissah III.

El objetivo del desfile está claro: reunir en un solo espacio las expresiones carnavalescas de todo el país, preservar la autenticidad de sus personajes y comparsas, impulsar la industria creativa vinculada a la elaboración de caretas y disfraces, y seguir proyectando el carnaval dominicano hacia el mundo durante 2026.

Lugar: Malecón de Santo Domingo. Domingo 15 de marzo, 3:00 p.m.

Romance a la luz de las velas

La cantautora dominicana Laura Rivera presentará esta experiencia de alta calidad artística y buen ambiente en el Teatro Lope de Vega de Novo-Centro. La propuesta promete una velada íntima, con un escenario iluminado por cientos de velas y un repertorio concebido para celebrar todos tus sentidos. Una gran noticia: la jovencísima Karla Estepan será una de las invitadas de la noche.

Lugar: Teatro Lope de Vega, Santo Domingo – Novocentro. Sábado 14 de marzo, 8:30 p.m. Boletas disponibles en Uepa Tickets y en el mismo teatro.