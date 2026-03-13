Teatro para todos este fin de semana

Niurka Mota y Alexander Delgado protagonizan la obra El desahogo de una viuda, presentada en la Sala Ravelo del Teatro Nacional dentro de la Temporada de Teatro Banreservas. ( SUMINISTRADA )

Si eres amante del teatro -o simplemente buscas un plan cultural diferente- este fin de semana la ciudad ofrece múltiples razones para sentarte frente al escenario.

Marzo, reconocido como el Mes del Teatro, mantiene encendida la agenda cultural con montajes que van desde comedias contemporáneas hasta clásicos adaptados para toda la familia.

Teatro Banreservas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/imagen-emocionario-9da5f27b.jpg

La quinta edición de la Temporada de Teatro Banreservas, dedicada al teatrista Giovanny Cruz, con la producción artística de Guillermo Cordero, continúa este fin de semana con nuevas funciones.

En la Sala Ravelo del Teatro Nacional, el público podrá disfrutar de El desahogo de una viuda, el sábado a las 8:30 p. m. y el domingo a las 6:30 p. m. La obra, producida por Niurka Mota y dirigida por Danilo Taveras, reúne en escena a la propia Mota junto a Alexander Delgado en una propuesta cargada de emociones y momentos intensos.

Mientras tanto, el Centro Cultural Banreservas en Santo Domingo presentará Las fábulas de Juan Niní, escrita, producida y dirigida por Carlota Carretero.

Las funciones serán sábado y domingo a las 5:30 p. m., ofreciendo una propuesta que combina narrativa, humor y reflexión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/imagen-las-fabulas-de-juan-nini-b01ae9bc.jpg

La programación también se extiende a la región norte. En el Centro Cultural Banreservas de Santiago, el público podrá ver Emocionario, igualmente el sábado y domingo a las 5:30 p. m., una obra pensada para conectar con las emociones del espectador.

En el Teatro Nacional, Centro Cultural Banreservas Santo Domingo y Centro Cultural Banreservas de Santiago. Sábado y domingo, diferentes horarios. Boletas: reserva en centroculturalbanreservas.com

Regreso de un éxito

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/imagen-whatsapp-image-2026-03-12-at-121210-pm-9942b084.jpg David Maler, Frank Perozo, Nashla Bogaert y Crystal Jiménez integran el elenco de la comedia La verdad, que regresa con su tercera temporada en el Palacio de Bellas Artes.

Por otro lado, la exitosa obra La verdad vuelve a escena con su tercera temporada. La producción de Bougroup incorpora a Crystal Jiménez al elenco conformado por David Maler, Frank Perozo y Nashla Bogaert. Con dirección de Pepe Sierra y producción de José Ramón Alamá, la obra explora con humor e inteligencia los dilemas de la honestidad, las relaciones personales y las contradicciones humanas.

Palacio de Bellas Artes. Viernes y sábado, 8:30 pm. Boletas en Bellas Artes y Uepa Tickets.

Historias de amor

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/fieles-9b8f8372.jpg

Para quienes prefieren formatos más breves e intensos, Microteatro Santo Domingo presenta la temporada Amores clandestinos, escrita y dirigida por Isen Ravelo.

La propuesta reúne tres piezas que exploran las contradicciones del amor, la fidelidad y los secretos de pareja: "Fieles, infieles", con las actuaciones de Emilio Fernández e Ivonne Peralta; "La otra y la señora", protagonizada por Glenys Valoy y Kristal Peralta; y "Sasha, despedida de una diva", con Héctor Then y Miguel Oniel.

En Microteatro Santo Domingo,

Viernes, sábado y domingo, entre 9:00 pm y 11: 00 pm.

Boletas: Microteatro.

Para toda la familia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/imagen-el-principe-feliz-2c3ead59.jpg

El teatro familiar también tiene su espacio. El público podrá disfrutar de El príncipe feliz, adaptación del clásico de Oscar Wilde presentada por el titiritero mexicano Alfredo Payán, de Maika Teatro, en el marco de la Feria Internacional de Títeres y Objetos (FITO-RD 2026).

Las funciones serán sábado y domingo a las 6:00 p. m.

Teatro Cúcara-Mácara, sábado y domingo, 6:00 pm. Boletas en el teatro.

Teatro y aprendizaje

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/whatsapp-image-2026-03-12-at-43657-pm-85df7fd8.jpeg

Finalmente, Teatro Guloya abre su Temporada Escolar 2025-2026, invitando a descubrir una adaptación del clásico de Carlo Collodi, Pinocho, que reimagina al personaje como un adolescente enfrentado a un mundo que todavía no comprende.

Teatro Guloya. Viernes 13 marzo. Boletas en el teatro.