La francofonía toma el país: cine, danza, gastronomía y conferencias hasta el 28 de marzo

La embajadora de Francia, Sonia Barbry, y Mariela Peña, presidenta de la Asociación de Dominicanos Egresados de Francia (ADEF), entregan a Milton Rey Guevara el Premio ADEF, que reconoce su trayectoria como jurista y su contribución al diálogo intelectual entre República Dominicana y Francia. ( SEVERO RIVERA )

El mes de la Francofonía 2026 está en pleno desarrollo en la República Dominicana con una agenda que se extiende hasta el 28 de marzo e incluye más de 100 eventos de danza, música, cine, gastronomía y conferencias en Santo Domingo, Santiago, La Vega, Barahona y San Pedro de Macorís.

La embajadora de Francia, Sonia Barbry, presentó este miércoles los detalles del programa en un acto celebrado en la residencia oficial de esa nación, donde también se entregó el primer Premio ADEF, otorgado por la Asociación de Dominicanos Egresados de Francia al expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara.

La celebración, que arrancó el 4 de marzo, es una iniciativa de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) organizada en el país por la Embajada de Francia y la Alianza Francesa en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el Liceo Francés y más de 30 instituciones nacionales e internacionales, bajo el lema Esencias y matices de la Francofonía 2026.

La velada reunió al viceministro de Política Exterior Multilateral del MIREX, Rubén Silié, y a la directora de Integración Regional, Regina Chups, reconocidos como los principales impulsores del programa.

También estuvieron presentes Frédéric Lamer-Curros, embajador de los Países Bajos; José Rafael Espaillat, rector del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular; y Marianela Sallent, directora general de Bellas Artes.

Además de Mariana Vargas, directora general de Cine; y Mariela Peña, presidenta de la Asociación de Dominicanos Egresados de Francia (ADEF).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/whatsapp-image-2026-03-13-at-11855-pm-b65a302e.jpeg Josefina Stubbs, el viceministro de Política Exterior Multilateral del MIREX, Rubén Silié, y la embajadora de Francia, Sonia Barbry, durante el acto central del mes de la Francofonía 2026 celebrado en la residencia oficial de Francia en Santo Domingo. (SEVERO RIVERA)

Barbry: "900,000 alumnos estudian francés en RD"

La embajadora Barbry abrió la velada con un recuento de los lazos históricos entre ambas naciones.

"Los lazos entre la República Dominicana y Francia son antiguos y profundos. Lo observo todos los días, en todos los sectores, en el sector político y de la administración pública, en el sector del derecho, con un código civil dominicano directamente inspirado del napoleónico, de la medicina, del arte, del medio ambiente, del sector del transporte", afirmó.

Reveló que cerca de 900,000 alumnos dominicanos estudian francés como materia obligatoria en la secundaria, atendidos por aproximadamente 2,000 profesores en todo el país.

"Este año contamos con una experta técnica internacional en el Ministerio de Eduación y con un programa con Martinica que nos permite mandar a profesores dominicanos allá para capacitarse en francés", explicó.

Barbry subrayó el alcance de la OIF a nivel global.

"La OIF es una organización internacional que incluye hoy a 88 estados miembros. Su acción se centra en la promoción de la lengua francesa y la diversidad cultural, la paz, la democracia y los derechos humanos, el apoyo a la educación y la investigación, y el desarrollo de la cooperación económica al servicio del desarrollo sostenible", dijo.

Reconoció el trabajo de la doctora Delia Blanco, embajadora de la Francofonía, quien no pudo asistir por encontrarse enferma. Cerró con una definición que resumió el espíritu de la celebración: "La francofonía no es solo un espacio lingüístico, sino un proyecto político, cultural, humano y hasta gastronómico, basado en la democracia, la paz y la solidaridad. Un espacio donde la diversidad nos enriquece y donde el diálogo nos refuerza".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/la-embajadora-f5379413.jpg (SEVERO RIVERA)

"La francofonía no es solo un espacio lingüístico, sino un proyecto político, cultural, humano y hasta gastronómico, basado en la democracia, la paz y la solidaridad" Sonia Barbry Embajadora de Francia en República Dominicana “

Silié: "francofonía no es simplemente hablar francés"

El viceministro Rubén Cilié tomó la palabra y admitió que la propia embajadora lo sacó de la cancillería para que el acto pudiera celebrarse. Reconoció de inmediato que el mérito corresponde a las instituciones participantes.

"La cancillería solo puso un granito de arena. Son cada una de las instituciones, cada una de las embajadas que han colaborado con esta actividad lo que llevan realmente el principal porcentaje de trabajo", afirmó.

Ofreció luego una reflexión sobre el verdadero significado de la francofonía.

"Hablar de la francofonía no es simplemente hablar francés. La francofonía es un gran espacio que, si bien gira alrededor del idioma, lo que interesa a esta gran comunidad es garantizar que entre sus integrantes se mantenga una serie de valores que sean capaces de consolidar una visión humanista que sirva de guía a nuestras relaciones", expresó.

La definió como "un ejercicio inacabado de aceptación mutua poniendo en valor las disimilitudes" y subrayó que ese reconocimiento de la diversidad es la base de los derechos humanos y de la paz.

Y concluyó con una frase que resonó en la sala: "Debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esta gran comunidad multicultural en la cual todos somos partidarios de que si quieres la paz, prepárate para la paz y no para la guerra".

El primer Premio ADEF para Milton Rey Guevara

Mariela Peña, presidenta de la ADEF, describió a la asociación como una comunidad de más de mil egresados de distintas disciplinas: derecho, medicina, ingeniería, artes y ciencias sociales. "Todos compartimos algo en común: una profunda conexión con Francia y con los valores de la francofonía", dijo.

Explicó el propósito del galardón. "El Premio ADEF busca reconocer a personalidades que, a través de su vida profesional, su pensamiento y su compromiso con el país, han contribuido al fortalecimiento del diálogo intelectual, académico y cultural entre la República Dominicana y Francia", señaló.

Al presentar al galardonado, destacó que "el embajador Rey Guevara es una figura fundamental del pensamiento jurídico dominicano. Su trayectoria como académico, jurista y servidor público ha marcado profundamente el desarrollo del derecho constitucional en nuestro país."

Al recibir el galardón, Rey Guevara narró una trayectoria que comenzó en la humildad de Samaná. "En mi querida Samaná, en plena niñez, a la pregunta común de qué vas a estudiar cuando seas grande, respondía: Derecho Internacional en Francia. No soñaba todavía con el término Derecho Público o Derecho Constitucional", relató con emoción.

De Samaná pasó a Santiago, donde estudió en la Universidad Madre y Maestra y en la Alianza Francesa, para luego llegar a Niza como becario del gobierno francés. Su doctorado en la Universidad de Niza marcó su rumbo definitivo como estudioso del Derecho Público.

Reflexionó sobre la influencia decisiva del Derecho francés en el ordenamiento jurídico dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/13/adef-f16bce2a.jpg La embajadora Sonia Barbry, el jurista Milton Rey Guevara y la presidenta de la ADEF, Mariela Peña, rodeados de directivos de la asociación, en el momento del acto que marcó la primera entrega del Premio ADEF durante las celebraciones del mes de la Francofonía 2026. (SEVERO RIVERA)

"La influencia del Derecho francés es la zapata esencial de la edificación del Derecho Dominicano. Desde los códigos de procedimiento civil, el Código Civil, el Penal, el de Instrucción Criminal de la época de Napoleón, la vigencia de esos textos contribuye a formar una sólida cultura jurídica impregnada de valores trascendentes como la libertad, la igualdad y la fraternidad", afirmó.

Recordó también su período como embajador dominicano en Francia y la relación personal que construyó con el expresidente François Mitterrand. "El presidente François Mitterrand, amigo del pueblo dominicano y de este servidor, contribuyó de manera entusiasta a ampliar los canales de amistad y acercamiento entre el pueblo francés y el dominicano", dijo.

Cerró con un compromiso ante la sala reunida en la residencia de Francia. "Recibo este reconocimiento con el compromiso de seguir siendo un incansable promotor de los valores ciudadanos, educativos y de solidaridad".

Lo que ya ocurrió: del 4 al 12 de marzo

Desde el inicio del mes de la francofonía recorrió el país con una agenda intensa.

La primera semana incluyó la conferencia y la inauguración de la exposición Ombría de Ara Starck en la Alianza Francesa; la presentación de danza Signos Particulares con las coreógrafas Christiane Emmanuel, de Martinica, y Patricia Ortega, dominicana, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El cierre del taller de Ballet Clásico con el maestro Bertrand Belem del Conservatorio de Danza de París en el Palacio de Bellas Artes; y la visita guiada a la exposición del pintor martiniqués Ernest Breleur en el Museo de Arte Moderno.

La segunda semana sumó las visitas guiadas y proyecciones de Cine, Arte y Escuela en el Centro León; el concierto de música francesa y la donación de instrumentos al Conservatorio Nacional de Música en la Sala Juan Francisco García; y la firma del convenio entre TV5 Monde y la Regional 07 en el centro educativo Elvido Lora de San Francisco de Macorís.

Este fin de semana y la semana del 16

La agenda inmediata arranca este mismo viernes 13 con la cena con espectáculo Le goût des autres , organizada y presentada por los alumnos del Liceo Francés de Santo Domingo , a las 7:00 de la noche en esa institución.

con la cena con espectáculo , organizada y presentada por los alumnos del , a las 7:00 de la noche en esa institución. El sábado 14 el ciclo de cine francófono ocupa tres escenarios simultáneamente. En la Escuela Altos de Chavón, a las 6:30 de la tarde, se proyecta L'Histoire de Souleymane (2024), de Boris Lojkine, sobre un joven migrante que intenta sobrevivir en París mientras se prepara para su entrevista de asilo.

el ocupa tres escenarios simultáneamente. En la Escuela Altos de Chavón, a las 6:30 de la tarde, se proyecta (2024), de Boris Lojkine, sobre un joven migrante que intenta sobrevivir en París mientras se prepara para su entrevista de asilo. En el Centro Cultural María Montez de Barahona, a la misma hora, se presenta Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse (2022), de Michel Ocelot, tres relatos animados que celebran la diversidad cultural, el amor y la libertad.

María Montez de Barahona, a la misma hora, se presenta (2022), de Michel Ocelot, tres relatos animados que celebran la cultural, el amor y la libertad. El lunes 16 arranca en la Alianza Francesa de Santo Domingo una serie de experiencias y recorridos virtuales que se mantendrá hasta el 28 de marzo, con propuestas como La obsesión de las Ninfeas de Monet , el recorrido En tête à tête con la Mona Lisa del Museo del Louvre, Monsieur Vincent de Agnès Molia y Gordon, y L'envers du décor: el Sena de Raphaël Beaugrand.

arranca en la de Santo Domingo una serie de experiencias y recorridos virtuales que se mantendrá hasta el 28 de marzo, con propuestas como , el recorrido En tête à tête con la Mona Lisa del Museo del Louvre, Monsieur Vincent de Agnès Molia y Gordon, y L'envers du décor: el Sena de Raphaël Beaugrand. El martes 17 la Alianza Francesa de Santiago proyecta OneHome, documental de la astrofísica Hélène Courtois sobre la condición humana y la Tierra, a las 7:00 de la noche con entrada libre.

La semana del 18 al 21

El miércoles 18 se concentran dos actividades de alto perfil. Por la mañana, a las 10:00, el doctor Laurent Giacobbi ofrece la conferencia magistral ¿Qué geopolítica para el Caribe? Una mirada francesa sobre los desafíos contemporáneos en el INESDYC de Santo Domingo, con entrada libre. Por la noche, a las 7:00, la Alianza Francesa de Santiago inaugura Paradox, exposición de esculturas de Alex Gracius. Los días 18, 19 y 21 la Alianza Francesa de Santiago acoge las presentaciones estudiantiles La mujer en la Francofonía, los miércoles y jueves de 4:00 a 8:30 de la tarde y el sábado de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, exclusivo para estudiantes de esa institución. El jueves 19 el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA de Santiago proyecta Divertimento, de Marie-Castille Mention-Schaar, a las 7:00 de la noche con entrada libre. Ese mismo día la Cinemateca Dominicana presenta Goliath (2022), de Frédéric Tellier, sobre un abogado ambientalista que se enfrenta a una poderosa corporación química. El viernes 20 el Centro León de Santiago acoge el Video Café con Los paraguas de Cherburgo, de Jacques Demy, película musical a las 7:00 de la noche con entrada libre. La Cinemateca Dominicana proyecta Le Fil (2024), de Daniel Auteuil, sobre un abogado veterano cuya ética profesional es puesta a prueba. El sábado 21 la doctora Delia Blanco, embajadora de la Francofonía, ofrece su conferencia magistral en el Centro León de Santiago a las 4:00 de la tarde con entrada libre. La Cinemateca presenta Silent Rebellion (2025), de la suiza Marie-Elsa Sgualdo, sobre una adolescente que desafía a su comunidad rural. La recta final: del 22 al 28 de marzo El domingo 22 la Cinemateca Dominicana ofrece una doble función con Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse y La Reine Margot (1994), de Patrice Chéreau, ambientada en las guerras de religión de la Francia del siglo XVI. El miércoles 25 la Casa de la Cultura de La Vega proyecta Divertimento a las 7:00 de la noche con entrada libre. El jueves 26 la Cinemateca Dominicana presenta Bootlegger (2021), de la canadiense Caroline Monnet, sobre una joven que regresa a su comunidad indígena para reconectar con su identidad. El viernes 27 el Club Libanés Sirio Palestino acoge el concurso gastronómico Saveurs Francophones a las 7:00 de la noche, con venta de entradas en la Alianza Francesa de Santo Domingo. La Cinemateca proyecta Les Choses de la vie (1970), de Claude Sautet. El sábado 28 el Centro León de Santiago recibe la visita guiada en francés a la exposición Territorios de Creatividad, que conmemora sesenta años del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, a las 10:00 de la mañana con entrada libre. El cierre del mes se celebra en la Cinemateca con un conversatorio a las 6:30 de la tarde con la doctora Delia Blanco sobre Cine desde la transversalidad, seguido a las 7:15 de la proyección de Au revoir (2024), película dominicana dirigida por Ronni Castillo ambientada en el norte de Francia.

El programa completo puede consultarse en las redes de la Embajada de Francia y la Alianza Francesa de Santo Domingo y Santiago.