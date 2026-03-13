Acroarte abre votación para el "Soberano del Público" y artistas nominados
La ceremonia se llevará a cabo el 18 de marzo en el Teatro Nacional, con transmisión nacional e internacional
La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) dejó abierta la votación para el Soberano del Público, reconocimiento que permite a los seguidores elegir a su nominado favorito entre las distintas categorías de los Premios Soberano 2026.
Desde hoy y hasta el lunes 16 de marzo, el público podrá participar votando por sus artistas y figuras preferidas en las áreas Clásica, Cine, Popular y Comunicación, seleccionando a quien considere merecedor de llevarse la estatuilla en esta edición.
Para participar, los interesados deben ingresar a la página oficial del premio: www.premiossoberanos.com.do.
"Con esta modalidad, Acroarte le da la oportunidad al público de incidir entre los nominados para elegir a su favorito, aquel que debe llevarse una de las estatuillas, facultad que regularmente corresponde a los miembros del jurado oficiales del premio, pero que ha sido establecido en el reglamento del premio", expresó Marivell Contreras, presidenta del gremio.
Nashla Bogaert, Juan Carlos Pichardo y Carlos Sánchez
Nashla Bogaert, Juan Carlos Pichardo y Carlos Sánchez subirán al escenario de la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional para presentar categorías en la gala de los Premios Soberano 2026.
Las tres figuras, referentes del cine y la comedia dominicana, se unen así a la celebración anual que organiza la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) desde 1985 y que cada año reúne a lo mejor del arte, el espectáculo y la comunicación del país.
La gala se celebra en un momento en que el público también tiene voz.
Desde 1985
- Acroarte organiza los Premios Soberano desde 1985, reconocimiento que cada año celebra lo mejor del arte, el espectáculo y la comunicación en República Dominicana.
- La gala de la entrega número 42 se realizará la noche del 18 de marzo en la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, a partir de las 7:00. La ceremonia será transmitida a nivel nacional por Color Visión (canal 9), en Nueva York por Univisión 41 y la plataforma ViX.