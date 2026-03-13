Acroarte abre votación para el "Soberano del Público" y artistas nominados

Premios Soberano 2026: Irving Alberti y Georgina Duluc serán los presentadores de la gala. ( SUMINISTRADA. )

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) dejó abierta la votación para el Soberano del Público, reconocimiento que permite a los seguidores elegir a su nominado favorito entre las distintas categorías de los Premios Soberano 2026.

Desde hoy y hasta el lunes 16 de marzo, el público podrá participar votando por sus artistas y figuras preferidas en las áreas Clásica, Cine, Popular y Comunicación, seleccionando a quien considere merecedor de llevarse la estatuilla en esta edición.

Para participar, los interesados deben ingresar a la página oficial del premio: www.premiossoberanos.com.do.

"Con esta modalidad, Acroarte le da la oportunidad al público de incidir entre los nominados para elegir a su favorito, aquel que debe llevarse una de las estatuillas, facultad que regularmente corresponde a los miembros del jurado oficiales del premio, pero que ha sido establecido en el reglamento del premio", expresó Marivell Contreras, presidenta del gremio.

Nashla Bogaert, Juan Carlos Pichardo y Carlos Sánchez

Nashla Bogaert, Juan Carlos Pichardo y Carlos Sánchez subirán al escenario de la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional para presentar categorías en la gala de los Premios Soberano 2026.

Las tres figuras, referentes del cine y la comedia dominicana, se unen así a la celebración anual que organiza la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) desde 1985 y que cada año reúne a lo mejor del arte, el espectáculo y la comunicación del país.

La gala se celebra en un momento en que el público también tiene voz.

Desde 1985

Acroarte organiza los Premios Soberano desde 1985, reconocimiento que cada año celebra lo mejor del arte, el espectáculo y la comunicación en República Dominicana .

los desde 1985, reconocimiento que cada año celebra lo mejor del arte, el espectáculo y la comunicación en . La gala de la entrega número 42 se realizará la noche del 18 de marzo en la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, a partir de las 7:00. La ceremonia será transmitida a nivel nacional por Color Visión (canal 9), en Nueva York por Univisión 41 y la plataforma ViX.