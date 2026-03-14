Ministerio de Educación celebra talento estudiantil en Gala Nacional de Carnaval Escolar 2026

El Minerd realizó la Gala Nacional de Carnaval Escolar 2026, un evento que tuvo como protagonistas a más de 600 estudiantes de centros educativos públicos de todo el país. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) realizó la Gala Nacional de Carnaval Escolar 2026, un evento que tuvo como protagonistas a más de 600 estudiantes de centros educativos públicos de todo el país, quienes demostraron su talento, creatividad y compromiso con la cultura dominicana a través de comparsas, coreografías y vestuarios inspirados en las tradiciones carnavalescas.

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La actividad reunió delegaciones de todas las regionales y distritos educativos, junto a cerca de 200 docentes, que acompañaron a los estudiantes en la preparación y presentación de propuestas artísticas que reflejaron la identidad cultural de sus comunidades y el potencial creativo que se fomenta desde las escuelas.

El evento abrió con la comparsa "Raíces", presentada por estudiantes de la Escuela Jesús de Nazaret, de la Regional 15, Santo Domingo, quienes aportaron ritmo, color y dinamismo al inicio de la gala.

Durante la actividad participaron estudiantes de centros educativos pertenecientes a las regionales 01, de Barahona; 02, de San Juan; 03, de Azua; 04, de San Cristóbal; 05, de San Pedro de Macorís; 06, de La Vega; 07, de San Francisco de Macorís; 08, de Santiago, y 09, de Mao.

También se presentaron delegaciones de las regionales 10 y 15 del Gran Santo Domingo; 11, de Puerto Plata; 12, de Higüey; 13, de Montecristi; 14, de Nagua; 16, de Cotuí; 17, de Monte Plata, y 18, de Bahoruco.

Los estudiantes exhibieron vistosos vestuarios, máscaras y coreografías que reflejaron la riqueza cultural y las tradiciones de sus territorios.

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Entre las comparsas presentadas se destacaron presentaciones como:

"Ritmo Montecristeño".

"Raíces de mi Provincia".

"Los Enmascarados del Mágico Sur".

"Los Espíritus del Yukayeke".

"Mi Bella Quisqueya".

"Raíces del Cibao".

"Sembrando Tradición, Cosechando Cultura ".

". "Batutas en Carnaval".

"Nagua, el Corazón del Mar".

"Trilogía Tropical".

"Explosión Cultural".

"Tribu Arcoíris Taína".

"Grito de la Naturaleza".

"Carnaval que Transforma".

"Soy el Carnaval".

Iniciativas para los estudiantes

El encargado del Departamento de Cultura y Cultos del Minerd, Javiel Elena Morales, explicó que este tipo de iniciativas fortalece el sentido de pertenencia de los estudiantes y promueve el amor por las manifestaciones artísticas desde los centros educativos.

Asimismo, destacó que muchas de las comparsas y vestuarios fueron elaborados con materiales reciclados, lo que también fomenta la conciencia ambiental y evidencia cómo la creatividad estudiantil puede integrarse con la educación en valores y el cuidado de la naturaleza.

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"Desde la escuela revivimos las tradiciones culturales. Desde la escuela seguimos construyendo el legado de nuestra identidad como nación y desde la escuela vamos a visualizar todas las creatividades que podemos hacer y cómo se construye la identidad de una nación", expresó Morales.

La Gala Nacional de Carnaval Escolar forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Educación dentro del modelo educativo promovido por el ministro Luis Miguel De Camps en su Hoja de Ruta, orientado a fortalecer una formación integral que articule el aprendizaje académico con el desarrollo artístico, cultural y creativo de los estudiantes.

Esta gala forma parte de las actividades del calendario escolar e implicó la entrega y disciplina por meses de los estudiantes en sus centros educativos.

Asimismo, este evento fue un despliegue de talento e innovación en cada presentación, resaltando el papel de la escuela como un espacio clave para impulsar las habilidades artísticas, fortalecer la identidad cultural y proyectar el talento de las nuevas generaciones dominicanas.