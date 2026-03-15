Color, música, arte y tradición en el Desfile Nacional de Carnaval 2026

Con los taimáscaros de Puerto Plata como protagonistas, el Desfile Nacional de Carnaval derrochó alegría y color. ( FÉLIX LEÓN/ DIARIO LIBRE )

Las comparsas más destacadas, creativas y vistosas de la República Dominicana llenaron de color y alegría el Desfile Nacional de Carnaval 2026.

La celebración más importante de la temporada carnavalesca dominicana tuvo lugar en el Malecón de Santo Domingo con los taimáscaros de Puerto Plata como protagonistas, ciudad a la que se le dedicó el evento.

El desfile, encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, fue escenario para el reconocimiento al destacado carnavalero Juampa por sus aportes al folclore dominicano y comenzó pasadas las 3:30 de la tarde con la llegada de los Reyes del Carnaval, la comunicadora Zoila Luna y el fotógrafo del folclore Mariano. El sol ardiente, la puntualidad de los grupos y la energía de los asistentes permitió el desarrollo sin contratiempos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/94de94b3-f103-4f44-a122-3e888c840a94-fcd4ce5b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/7531ec2f-ec61-4462-9f03-1e4595e9d88f-66711b13.jpg Los lechones de Santiago. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/0a4b3633-0c33-44d7-b501-76f58350cca0-2c229acf.jpg Los grupos de la capital brillaron con sus propuestas. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/fd6a6958-1264-4821-be45-d268da8ca5fc-4718ed59.jpg Félix León/ Diario Libre (LOS DIABLOS COJUELOS DERROCHARON COLOR Y VISTOSIDAD.) ‹ >

El tradicional desfile reunió a cerca de 180 comparsas provenientes de todas las provincias del país y del Distrito Nacional, con la participación de más de 9,000 integrantes entre bailarines, músicos, artistas y artesanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/61b233c3-a064-435e-ab68-21318317b292-180c34d4.jpg El carnavalero Juampa reconocido por el Ministerio de Cultura. (FUENTE EXTERNA)

De esas, unas 600 personas pertenecieron a la delegación puertoplateña. El nombre taimáscaro surge de la unión de "tai", en alusión a los taínos, y "máscaro", en referencia a los diablos enmascarados de tradición española.

Luego de la hermosa participación de la delegación infantil que se caracteriza vestir de los personajes tradicionales a los más pequeñitos, continuaron desfilando las delegaciones de la provincia Duarte, La Vega, Cotuí, Bonao y Santiago.

Diablos, lechones, robalagallina y múltiples figuras del imaginario carnavalesco desfilaron con vistosos trajes, máscaras, carrozas y coreografías que reflejan la riqueza y diversidad del folclore dominicano.

La capital llegó con su artillería pesada al caer la tarde. Con los tambores a lo "Ali Baba", la comparsa Universo Cósmico de Villa Francisca se robó la atención.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/b928146a-fb5a-4796-a20f-66bdaa2928de-fe260bbd.jpg Los integrantes del carnaval de Cotuí. (FÉLIX LEÓN)

Y así siguieron de Villa María, Cristo Rey, Villa Juana, en lo que pareció una competencia de quiénes eran los mejores Ali Baba, el popular ritmo y baile carnavalesco que nació en los barrios.

Los niños, inmersos en distintos grupos de carnaval, derrocharon ternura y alegría como señal de que en ellos está la tradición.

Invitados internacionales

La convocatoria de este año contó con la presencia del Carnaval de Negros y Blancos, de Colombia, reconocido por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y la Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, entidad fundada en 1984 y responsable de organizar el desfile de las escuelas de samba del grupo especial en el sambódromo de la ciudad carioca, así como representantes de Puerto Rico y Ghana.