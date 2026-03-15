Con los Taimáscaro como protagonistas, arranca el Desfile Nacional de Carnaval 2026

Los organizadores del carnaval anunciaron la participación de unas 170 comparsas y alrededor de 9,000 integrantes —entre bailarines, músicos, artistas y artesanos— ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

Con la llegada de los Reyes del Carnaval, Zoila Luna y Mariano Hernández, y con un imponente sol, comenzó la tarde de este domingo y con toda la alegría el Desfile Nacional de Carnaval 2026.

La celebración más importante de la temporada carnavalesca dominicana tiene lugar en el Malecón de Santo Domingo con los taimáscaros de Puerto Plata como protagonistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/whatsapp-image-2026-03-15-at-165523-1-198c769f.jpeg Los reyes del Carnaval, Zoila Luna y Mariano Hernández, saludando a los presentes del acto cultural. (DANIELA PUJOLS)

La “Novia del Atlántico”, Puerto Plata, arranca su representación. Unas 600 personas componen la delegación puertoplateña, a quien va dedicada esta edición del desfile.

Taimáscaro, el protagonista del carnaval 2026

El nombre Taimáscaro surge de la unión de “tai”, en alusión a los taínos, y “máscaro”, en referencia a los diablos enmascarados de tradición española.

Su concepción estética y escénica pone de relieve la convergencia de las tres raíces culturales dominicanas: la taína, presente en el nombre y en los motivos decorativos; la española, reflejada en el diseño de la máscara y el vestuario; y la africana, vinculada a la música y al movimiento.

Luego de la hermosa participación de la delegación infantil, que se caracteriza de vestir de los personajes tradicionales a los más pequeñitos, continuaron desfilando las delegaciones de la provincia Duarte y La Vega.

Los organizadores anunciaron la participación de unas 170 comparsas y alrededor de 9,000 integrantes —entre bailarines, músicos, artistas y artesanos— en un montaje concebido como una gran vitrina de la cultura popular dominicana, donde confluyen personajes tradicionales y expresiones de creatividad popular.

Invitados internacionales

La convocatoria de este año contará además con invitados internacionales, entre ellos el Carnaval de Negros y Blancos, de Colombia, reconocido por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial, y la Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, entidad fundada en 1984 y responsable de organizar el desfile de las escuelas de samba del grupo especial en el sambódromo de la ciudad carioca.

Asimismo, participa una delegación del Carnaval de la Playa de Ponce, Puerto Rico, y de la National Federation of Masqueraders and Fancy Dress de Ghana, encabezada por su majestad real Nana Ama Amissah III, reina madre suprema del Reino de Mankessim, en la República de Ghana, país de África Occidental.