"Esa noche", la popular serie española que domina las reproducciones en Netflix, se rodó en RD

Las actrices españolas Claudia Salas, Clara Galle y Paula Usero protagonizan la serie de Netflix "Esa noche", rodada en RD. ( IMDB )

Si estás buscando una nueva serie para maratonear, es muy probable que Esa noche ya haya aparecido entre las recomendaciones de Netflix.

Este thriller español de seis episodios se ha convertido rápidamente en uno de los títulos más vistos de la plataforma, gracias a una historia intensa que comienza con una tragedia y se transforma, poco a poco, en una pesadilla para sus protagonistas.

Lo que parece un simple accidente termina abriendo un dilema moral que mantiene al espectador atrapado desde el primer episodio.

La producción, basada en una novela de la autora británica Gillian McAllister, sigue a tres hermanas cuyas vidas cambian para siempre tras una decisión tomada en el peor momento posible. Entre secretos, culpa y lealtad familiar, la trama invita al espectador a preguntarse hasta dónde sería capaz de llegar para proteger a alguien que ama.

Escenarios entre España y el Caribe

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los espectadores es que parte de la serie fue filmada en la República Dominicana. El rodaje se realizó tanto en el Caribe como en varias localidades del norte de España, incluyendo Navarra y Guipúzcoa, cuyas locaciones aportan contraste y atmósfera a la historia.

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A diferencia de la novela original -ambientada en el Reino Unido- la adaptación televisiva trasladó parte de la trama al Caribe. En la serie, una de las hermanas vive en la República Dominicana, y es precisamente durante un viaje de reencuentro en la isla cuando ocurre el accidente que desencadena toda la historia.

Claro que en la serie también veremos a algunos actores dominicanos. Es el caso de Raidher Díaz, Luis del Valle, Francis Cruz, Gabriel Polanco, Sonya Peña y Albert Wollf (II) Saint-Félix Nolasco.

Un accidente que lo cambia todo

La trama sigue a Elena, Paula y Cristina, tres hermanas que intentan reconstruir su relación durante un viaje. Sin embargo, todo se rompe cuando Elena atropella accidentalmente a un hombre en la carretera. A partir de ese momento, la historia se adentra en un thriller psicológico donde cada decisión tiene consecuencias.

Entre la culpa, el miedo y la necesidad de proteger a la familia, Esa noche explora los límites de la lealtad y las decisiones que tomamos cuando sentimos que ya no hay vuelta atrás.

Y precisamente por esa mezcla de tensión, emoción y giros inesperados, la serie se ha convertido en una de las más comentadas del momento.