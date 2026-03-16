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Michael
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La banda sonora de la película "Michael" se lanzará a través de Sony Music el 24 de abril

El álbum oficial complementario está disponible para preordenar este lunes en múltiples formatos exclusivos

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    La banda sonora de la película Michael se lanzará a través de Sony Music el 24 de abril
    El álbum de "Michael" está disponible para preordenar a partir de este lunes 16 de marzo y se lanzará el 24 de abril. (FUENTE EXTERNA)

    Sony Music anunció este lunes 16 de marzo el próximo lanzamiento de Michael: Songs From The Motion Picture, el álbum oficial complementario de la esperada película biográfica de Michael Jackson, Michael.

    El álbum está disponible para preordenar a partir de este lunes 16 de marzo y se lanzará el 24 de abril, el mismo día del estreno en cines de la película de Lionsgate y Universal Pictures.

    Michael: Songs From The Motion Picture incluye 13 canciones que aparecen en la película, desde The Jackson 5 y The Jacksons hasta los éxitos en solitario de Michael con "Off The Wall" y "Thriller".

    La colección incluye grandes éxitos como "Billie Jean", "Don't Stop 'Til You Get Enough", "Human Nature" y muchos más. La banda sonora se lanzará en todos los formatos el 24 de abril. El doble LP incluirá varias variantes de color, incluyendo opciones exclusivas. Haz clic aquí para más detalles. 

    Sobre la película

    La película narra la vida de Michael Jackson más allá de la música, recorriendo su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de The Jackson 5, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable para ser el artista más grande del mundo.

    • Michael está protagonizada por Jaafar Jackson en su debut cinematográfico como su tío, Michael Jackson. El reparto también incluye a Nia Long, Juliano Valdi, KeiLyn Durrell Jones.

    También Laura Harrier, Miles Teller y Colman Domingo. Dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, tres veces nominado al Oscar, la película está producida por Graham King, p.g.a., John Branca y John McClain.

    Michael será distribuida en Estados Unidos por Lionsgate y por Universal en los mercados internacionales fuera de Japón, donde será distribuida por Kino Films en asociación con Lionsgate.

    Lista de canciones del álbum

    1. 1. I´ll Be There – Jackson 5

      2. Never Can Say Goodbye – Jackson 5

      3. Who´s Lovin´ You – Jackson 5

      4. Medley: I Want You Back/ABC/The Love You Save (En vivo) - The Jacksons

      5. Ben (En vivo) - The Jacksons

      6. Don't Stop 'Til You Get Enough – Michael Jackson

      7. Beat It – Michael Jackson

      8. Thriller – Michael Jackson

      9. Billie Jean – Michael Jackson

      10. Wanna Be Startin' Somethin' – Michael Jackson

      11. Human Nature – Michael Jackson

      12. Workin' Day and Night – Michael Jackson

      13. Bad – Michael Jackson

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