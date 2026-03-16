La literatura criolla cobra vida en la pantalla en el Festival "La semana + corta"

Ana Bélgica Güichardo, directora de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), coordina el festival de cortometrajes "La semana más corta". ( JOLIVER BRITO )

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) vuelve a abrir sus puertas al cine joven con la celebración de la 19ª edición de La semana más corta, un festival universitario de cortometrajes que durante casi dos décadas se ha posicionado como una plataforma para el talento emergente del país.

El evento, organizado por la Escuela de Comunicación de la universidad, se desarrolla desde este lunes hasta el viernes 20 de marzo bajo el lema "Vivimos las palabras para soñar imágenes de la dominicanidad".

Con entrada gratuita y abierto a todo público, en estos cinco días se proyectarán más de 30 cortometrajes, entre ficción y documental, con el fin de acercar a la comunidad a las nuevas voces del audiovisual dominicano.

Este año, el festival se centra en la relación entre literatura y cine, destacando la riqueza de la narrativa dominicana y su potencial para inspirar producciones audiovisuales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/02032026-rueda-de-prensa-la-semana-mas-corta-joliver-brito202603020005-259e5a84.jpg Rueda de prensa en laque se dierona conocer los detalles de La semana más corta de la PUCMM. (JOLIVER BRITO)

"Queremos poner en la mira de realizadores internacionales las obras dominicanas " Ana Bélgica Güichardo Directora de la Escuela de Comunicación de PUCMM “

Desde la profundidad poética de Salomé Ureña hasta la proyección contemporánea de Julia Álvarez, la idea es explorar cómo los relatos escritos pueden traducirse al lenguaje cinematográfico y convertirse en nuevas formas de contar la identidad cultural del país.

Para Ana Bélgica Güichardo, directora de la Escuela de Comunicación de la Pucmm, la Semana Más Corta se ha convertido con el tiempo en una verdadera cantera de creadores audiovisuales. "Desde la academia impulsamos este festival para que los estudiantes desarrollen su mirada sobre la cultura dominicana y la integren en sus propias narrativas", explica.

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Durante sus 19 años de historia, el festival ha mantenido una trayectoria ininterrumpida. Incluso en momentos complejos, como la pandemia, la iniciativa continuó desarrollándose.

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Del libro a la pantalla

Esta edición gira en torno a la conexión entre literatura y cine, una relación que históricamente ha enriquecido las narrativas audiovisuales. Muchas de las grandes producciones cinematográficas han nacido de novelas, cuentos o poemas, y La semana más corta busca replicar esa dinámica con obras dominicanas.

"Esa relación entre literatura y cine es muy importante para que las narrativas cinematográficas se enriquezcan... Hay un interés por promover a los autores dominicanos para que los nuevos realizadores puedan tener ese contacto directo", refiere Güichardo.

Con ese objetivo, el festival invitó a diversas figuras del ámbito literario para dialogar con los estudiantes y compartir sus procesos creativos. Entre los invitados se encuentran Pedro Valdez, autor de "El carnaval de Sodoma", e Ibeth Guzmán, quienes aportarán distintas perspectivas sobre la literatura contemporánea del país.

El programa

Además de las proyecciones de cortometrajes, La semana más corta incluye talleres, conversatorios y espacios de reflexión que permiten a los participantes explorar nuevas herramientas creativas y técnicas.

Este martes 17 de marzo, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, se desarrollará el taller "Política en la cultura dominicana" a cargo de Minerva Film.

El miércoles 18, en el mismo horario, será el taller "Mira mi corto", diseñado para estudiantes universitarios e impartido por Elsa Turull de Alma, presidenta del Grupo Larimar, y Marc Mejía, crítico de cine y director de comunicación de Cine Dominicano.

En este espacio abordarán cómo convertir un cortometraje en una verdadera carta de presentación dentro del mercado audiovisual.

El jueves 19 de marzo, también de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, el equipo técnico de la Pucmm impartirá un taller dedicado al software para edición de video Da Vinci Resolve.

El viernes 20 el festival concluirá con la premiación de los cortos en siete categorías: dirección, guion, edición, fotografía, premio del público y el gran reconocimiento, Mejor Corto Semana Más Corta.

Para el premio Mejor Corto Interuniversitario participarán la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Acción ProEducación y Cultura (Unapec), la Universidad Iberoamericana (Unibe), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y la Escuela de Artes de Chavón.

Uno de los momentos más esperados del festival llegará al final de la semana, cuando los mejores cortometrajes son seleccionados para proyectarse en las salas de Caribbean Cinemas.

Esta jornada especial, conocida como El Día Más Corto o La Noche de Premiados, reúne al público para celebrar los trabajos más destacados de la edición.

Para muchos estudiantes, ver su obra en una pantalla de cine representa su primera experiencia en una sala comercial, un paso simbólico que conecta el mundo académico con la industria audiovisual.

Satisfacción

Para Güichardo, es muy satisfactorio ver que, aunque el festival nació en la universidad, su impacto ha ido más allá de las aulas. Muchos egresados del programa audiovisual de la Pucmm han desarrollado sus carreras fuera del país, mostrando la calidad y alcance de la formación que recibieron.

"En la primera edición de La semana más corta, hace 19 años, el premio a la actriz principal se lo llevó Judith Rodríguez y hoy tenemos una Judith Rodríguez que ha ganado muchos premios nacionales e internacionales como actriz. Entonces ahí hay un rastro importante de cómo la academia va construyendo ese matiz en cada uno de los estudiantes", concluye.