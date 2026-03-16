"Mar de palabras" se celebrará del 19 al 21 de junio con la participación de más de 40 autores

Minerva del Risco, presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez y directora general del festival, en la inauguracio´n de la primera edicio´n de "Mar de palabras". ( FUENTE EXTERNA )

La segunda edición del festival literario "Mar de palabras", organizado por la Fundación René del Risco Bermúdez, se celebrará del 19 al 21 de junio en la Ciudad Colonial de Santo Domingo con la participación de más de 40 autores nacionales e internacionales en diversos conversatorios y talleres.

La directora general de "Mar de palabras", Minerva del Risco, adelantó que para esta fiesta de la literatura y el pensamiento vendrán al país escritores como el mexicano Jorge Volpi, autor de obras como Una novela criminal (2018) y La invención de todas las cosas (2024); y la escritora y guionista argentina Claudia Piñeiro, autora, entre otras, de la novela Elena sabe (2007), que inspiró la película homónima de Netflix de 2023, y de la reciente La muerte ajena (2025)

Asimismo, detalló que participará el escritor y antropólogo colombiano Carlos Granés, autor del aclamado ensayo Delirio americano (2022), sobre la historia de América Latina en el siglo pasado, y de El rugido de nuestro tiempo (2025) sobre los desafíos de la política y la cultura actual.

Programa disponible

La directora ejecutiva del festival, Yulissa Álvarez Caro, dijo que el programa del festival estará disponible próximamente en su página web oficial, www.mardepalabras.com, donde los interesados podrán inscribirse.

También invitó a seguir las actualizaciones en las redes sociales: MarDePalabrasFestival en Instagram, MarDePalabrasRD en X, y Festival Mar de Palabras en Facebook.

La primera edición de "Mar de palabras" se celebró a finales de junio de 2025, con la asistencia promedio de 400 personas por tanda y la participación de escritores como Juan Gabriel Vásquez, Juan Villoro, Denisse Dresser, Junot Díaz, Soledad Álvarez, John Feely y Benito Taibo, entre otros.

El festival se realiza con apoyo del Ministerio de Turismo, Banreservas, Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Instituto 512 (i512).

Mar de palabras Con sede en la ciudad de Santo Domingo, "Mar de palabras" es el primer festival de literatura en la región del Caribe dedicado a promover la creatividad y el pensamiento crítico. Convoca a personalidades locales e internacionales para debatir sobre los retos sociales, económicos y medioambientales de nuestro tiempo. Su principal apuesta es inspirar a creadores y espectadores mediante la generación de ideas y diversidad de perspectivas que ofrece el festival.