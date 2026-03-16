La Sociedad Cultural Alianza Cibaeña acoge la presentación de De qué color es la melancolía

Junior Cruz presenta su primer poemario *De qué color es la melancolía* el miércoles 25 de marzo en la Alianza Cibaeña de Santiago. ( SUMINISTRADA )

El miércoles 25 de marzo, a las 6:30 p.m., se presenta en la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña de Santiago de los Caballeros el poemario *De qué color es la melancolía*, del autor francomacorisano Junior Cruz.

La obra será comentada por el escritor Marlon Anzellotti. El acto contará con la participación del cantautor Brettón, el cantante Inocencio Rodríguez y el actor y declamador Roberto Kapell.

De qué color es la melancolía es el primer libro de Cruz, quien aborda temas como la nostalgia, la pérdida, el paso del tiempo, la imposibilidad del amor y la soledad.

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Del autor

El autor, nacido en San Francisco de Macorís en 1959, reside desde 2003 en Long Island, Estados Unidos , y forma parte del Taller Literario Tinta Fresca , coordinado por la escritora Rosa Silverio .

en 1959, reside desde 2003 en Long Island, , y forma parte del , coordinado por la escritora . El volumen es publicado por Querer Editorial, sello vinculado a las letras de España, América Latina y el Caribe.