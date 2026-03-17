Basilio Nova: "Si el público infantil no viene al teatro, no se forma el público"

Con más de cinco décadas en el teatro y con importantes aportes a la creatividad en la televisión nacional, Basilio Nova, dramaturgo y creador de múltiples iniciativas en las artes escénicas, anunció la celebración de la octava edición de la Feria Internacional de Títeres y Objetos, programada para el 17 de este mes.

Nova, quien dirige junto a su esposa la Sala Nova Teatro, compartió detalles de la feria, cuyo montaje coincide con la programación de "Marzo teatral", que se celebra cada año en ocasión del Día Internacional del Teatro, el 27 de este mes.

—¿Cómo está organizada la programación de esta octava edición?

Esta feria tiene programadas unas 36 funciones que se van a realizar de manera simultánea en Casa de Teatro, en el Teatro Nacional, en la Sala Aída Bonelly de Díaz, en la Sala Laura Bertrán del Colegio Babeque, y como siempre los fines de semana aquí en Nuevo Teatro a las 6:00 p.m., sábado y domingo.

Las funciones de martes a viernes están programadas especialmente para el público escolar. Hemos estado trabajando desde el año pasado en la coordinación con los centros educativos, con el agravante de que, a partir del suceso de la niña de Santiago que se ahogó en una excursión, el Ministerio de Educación emitió un nuevo protocolo para la salida de los estudiantes, no solamente de los centros educativos públicos, sino también de los privados, lo que ha mermado un poco la afluencia de público, pero seguimos batallando en ese sentido.

—¿Qué compañías internacionales participan en esta edición?

Ya llegó la Compañía Maika Teatro desde México, que va a realizar un taller de teatro de títeres para todos los interesados y presentará seis funciones de su obra El príncipe feliz, versión del cuento de Oscar Wilde con el mismo título.

El domingo llega la Compañía Ultramarinos de Lucas desde España. Es una de las principales compañías de ese país, que ha recibido en varias ocasiones los premios FETEN y otros reconocimientos internacionales, además del premio al Mejor Teatro para Público Familiar de manos del rey de España. Vienen con una versión de Pinocho, basada en el cuento original.

Esta compañía realizará seis funciones. Aparte, se presentarán seis obras más de todo el repertorio de Cucara-Mácara.

—¿La feria se realiza solo en Santo Domingo?

No. Realizaremos también una versión fuera, como una suerte de off de la feria, trasladada a pueblos del interior del país, en varias regiones. Es importante señalar, además, que el 21 de marzo Cucara-Mácara cumple su 45 aniversario.

Y para contextualizar las fechas: el 20 de marzo es el Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud; el 21 de marzo es el Día Mundial del Teatro de Títeres, y el 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro y Día Nacional del Teatro Dominicano, por decreto del presidente Antonio Guzmán Fernández.

—¿Ese proyecto podría aplicar a la Ley de Mecenazgo?

Podría aplicar, pero actualmente la Ley de Mecenazgo está en revisión y no hay nuevas convocatorias. Nosotros recibimos apoyo en 2023 y 2024 para el Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud (FITIJ), que continúa vigente.

Sin embargo, de los cinco millones aprobados originalmente para el festival, actualmente solo estamos recibiendo 850 mil pesos. Hasta que no se reactive la ley, no pueden aprobarse nuevos proyectos.

—¿Cómo mides el impacto que ha tenido Nova Teatro?

Comenzamos con públicos pequeños: dos, tres o cinco personas. Pero con la constancia, hoy todos los fines de semana se llena la sala y siempre hay público nuevo.

Eso nos ha motivado a buscar apoyo. En noviembre pasado depositamos una carta en la Presidencia de la República solicitando ayuda para la construcción de la sala, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

—¿Cuál es tu valoración de seguir haciendo ese tipo de propuestas?

Vivimos experiencias muy significativas constantemente. Si el público infantil no viene al teatro, no se forma público. El sábado pasado, por ejemplo, vino un jovencito de unos 10 u 11 años con su familia; no quería entrar a la sala porque temía aburrirse. Tenía un celular en la mano y nunca había visto una obra de teatro.

Pues ese niño, que entró con mucha aprensión, terminó gozando de una manera increíble. Al final le preguntamos: "¿Volverías al teatro?" Y dijo: "Sí, me gustó".

Nos ha pasado también con personas adultas. Vino una señora extranjera acompañando a sus hijos y no quería entrar a la sala porque pensaba que era teatro para niños. La convencimos y entró. Esa señora ha vuelto como cuatro o cinco veces más.

El público vive algo en carne propia con el actor frente a él. Mientras más se facilite el acceso, más se contribuye a la formación del público que el teatro necesita. Sin público no hay posibilidad de hacer teatro.

—¿Reciben algún tipo de apoyo logístico del Ministerio de Cultura?

Sí, recibimos una subvención estatal a través de la sectorial del Ministerio de Cultura por ser una institución cultural. Son seis millones trescientos mil pesos al año.

Con esa subvención y los ingresos por presentaciones sostenemos la fundación. Esto no es un negocio para nosotros. Yo vivo de mi jubilación. Después de 50 años en el teatro, ahora disfruto lo que hago sin horarios rígidos. Gracias a esa subvención podemos llevar teatro a los pueblos, algo que siempre quisimos hacer.

—En nuestra juventud existían clubes culturales en los barrios que impulsaban el teatro. Hoy casi no existen. ¿Cuál es tu mirada sobre la política cultural actual?

He estado escribiendo sobre eso para un libro coordinado por Puig y Ginebra con apoyo de la OEI. En los años setenta y ochenta los clubes culturales eran espacios fundamentales de formación artística. Muchos han desaparecido o se han convertido en espacios deportivos o comerciales.

En esa época el teatro tenía una fuerte motivación ideológica: la lucha social, el contexto de la Guerra Fría, la represión. Ese impulso movilizaba al sector cultural. Muchos artistas luego tomaron otros caminos profesionales.

Los que nos quedamos en el teatro mantenemos una militancia cultural con contenido, especialmente en el teatro infantil. No hemos bajado la guardia en términos de principios culturales y sociales.

—¿Cuál es tu lectura sobre la Escuela Nacional de Arte Dramático?

Está realizando un excelente trabajo de formación. Es la escuela por excelencia del país. Yo soy egresado de allí y trabajamos mucho con jóvenes egresados. Sin embargo, me gustaría que se incentive más la creación de grupos teatrales.

Muchos jóvenes salen bien formados, pero no saben cómo insertarse profesionalmente.

El teatro no se hace solo; se necesita trabajo colectivo, creación de grupos, construcción de una visión artística compartida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/imagen-pinocho-d5711867.jpg Nueva versión de la obra "Pinocho".

El teatro domina la cartelera en marzo A nivel mundial, en marzo se celebran tres fechas vinculadas al teatro: el 20 de marzo, el Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud, instituido por ASSITEJ (Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud); el 21 de marzo, el Día Mundial de la Marioneta, por UNIMA (Asociación Internacional de la Marioneta), y el 27 de marzo, el Día Mundial del Teatro, por el ITI (Instituto Internacional del Teatro). Todas estas organizaciones están vinculadas a la Unesco. Desde 1979, el 27 de marzo también se celebra el Día Nacional del Teatro Dominicano por decreto del presidente Antonio Guzmán Fernández, quien publicaba un mensaje presidencial en esa fecha. Esa tradición se mantuvo durante su mandato y la continuaron otros mandatarios, con excepción de las gestiones del presidente Abinader.