Concierto "Todo Tchaikovsky: Philippe Quint y Amaury Sánchez en el Teatro Nacional

Philippe Quint, violinista estadounidense de reconocimiento internacional, será el solista invitado del concierto "Todo Tchaikovsky" de la Filarmónica de Santo Domingo el próximo 22 de abril en el Teatro Nacional Eduardo Brito. ( SUMINISTRADA )

La Filarmónica de Santo Domingo presentará el próximo 22 de abril el concierto Todo Tchaikovsky, una velada dedicada íntegramente a la obra del compositor ruso Pyotr Ilyich Tchaikovsky en el Teatro Nacionanl, bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez y con el violinista estadounidense Philippe Quint como solista invitado.

El programa, anunciado este martes 17 de marzo, incluye dos de las páginas más célebres del repertorio romántico: el Concierto para violín y orquesta en re mayor, Op. 35, a cargo de Quint, y la Sinfonía No. 5 en mi menor, interpretada por la orquesta en la segunda parte de la noche.

Philippe Quint, considerado uno de los violinistas más destacados de su generación, asumirá el rol solista en el concierto de Tchaikovsky, obra exigente y virtuosa que se ha convertido en referencia del repertorio para violín.

Sinfonía No. 5 de Tchaikovsky

La segunda mitad del programa estará dominada por la Sinfonía No. 5, una de las composiciones sinfónicas más intensas del compositor ruso, reconocida por su desarrollo temático y su final triunfal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/17/amaury-sanchez-a968a57f.jpg E maestro Amaury Sánchez continúa con una novedosa temporada de conciertos.

Con esta iniciativa, el maestro Amaury Sánchez continúa su propuesta artística al frente de la Filarmónica de Santo Domingo, agrupación con la que el pasado año ofreció una atractiva programación que este año se mantendrá muy activa.

Boletas

La función tendrá lugar a las 8:30 de la noche en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Las boletas estarán disponibles a través de Uepatickets y la boletería del teatro.