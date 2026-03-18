Jochy Santos recibe el Gran Soberano con un llamado al respeto en los medios de comunicación
La máxima distinción de Acroarte coronó una trayectoria de más de 50 años en la radio, la televisión y el humor dominicano
Jochy Santos recibió esta noche el Gran Soberano, la máxima distinción que otorga la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), en reconocimiento a una trayectoria de más de 50 años en la radio, la televisión y el humor dominicano.
"Señores, gracias de verdad. Agradezco mucho esta distinción. Gracias a mi familia y a mi equipo de trabajo. Un día como hoy, nuestro programa de radio cumple 30 años. Lo único que pido en la comunicación es un poco de respeto", dijo Santos al recibir la estatuilla.
Santos, miembro fundador de Acroarte, forjó su carrera en producciones emblemáticas como El Show de la Noche, junto al desaparecido J. Eduardo Martínez; El Gordo de la Semana, que durante años produjo y condujo el también fallecido Freddy Beras Goico, y El Show del Mediodía.
De la mano de la productora Edilenia Tactuk condujo Divertido con Jochy, cuya última entrega se realizó por Color Visión. Actualmente produce y conduce Es temprano todavía por esa misma señal y El mismo golpe con Jochy por la emisora Zol 106.5 FM.
Georgina Duluc e Irving Alberti abrieron la gala a las 8:00 de la noche, por Color Visión, para celebrar el 41 aniversario del galardón.
Tan pronto concluyó el segmento musical de presentación, salió a escena Milly Quezada, la reina del merengue, quien llegó al escenario a bordo de un avión bimotor e interpretó varios temas. Minutos después, el puertorriqueño Elvis Crespo se le unió en la interpretación del exitoso merengue "Para darte mi vida".
Crespo se retiró y Milly continuó con "Volvió Juanita", apoyada por una acertada coreografía que hizo mover a la sala.
El cantautor Pavel Núñez continuó con los segmentos musicales. Por primera vez se presentó en solitario con su banda, haciendo un recorrido por su trayectoria. Comenzó con "Dime si lo ves", recordando sus inicios en Casa de Teatro, y continuó con "Viene gente", "Paso a paso" y su más exitosa "Te di", acompañado por su hijo Ariel Núñez en la guitarra. El público respondió con aplausos. Núñez se llevó el galardón a Cantante Solista de la noche.
Fonseca, galardonado con un Soberano Internacional, ofreció un segmento breve pero de impacto, que aportó el toque internacional a la ceremonia transmitida en Estados Unidos.
El tributo al fallecido Rubby Pérez, quien murió bajo los escombros de la discoteca Jet Set el 8 de abril del año pasado, estuvo a cargo de Martha Heredia y Barak. El homenaje, emotivo y con una visual atractiva, incluyó también a otras figuras que perdieron la vida ese año, entre ellas el intelectual José Rafael Lantigua, el dramaturgo Franklin Domínguez, la diseñadora Sissy Bermúdez y René Fortunato, entre otros.
La actriz y docente Carlota Carretero recibió el Soberano a las Artes Escénicas por su destacada trayectoria. En su discurso agradeció a quienes le abrieron las puertas al mundo de las artes y cerró exclamando "Cuba libre".
La cantante Maridalia Hernández subió al escenario para celebrar la trayectoria del cantautor José Antonio Rodríguez, galardonado con el Soberano al Mérito. Previo a la entrega se proyectó un video biográfico del artista y exministro de Cultura. Rodríguez llamó al escenario a su esposa, la productora Mónika Despradel, y a sus hijos. "Ninguna victoria vale más que una vida. Debemos seguir creando para unir, para sanar. La paz es lo que verdaderamente nos hace grandes", proclamó.
Ganadores y aspectos técnicos de la ceremonia
A pocos minutos de las once de la noche, Elvis Crespo volvió a escena para cerrar con los temas que lo conectaron con el público dominicano, logrando levantar a una sala que había tenido un día agotador.
Ganadores
El merenguero Héctor Acosta se alzó con los premios en las categorías de Merenguero del año, por encima de Miriam Cruz y Los Hermanos Rosario, y Merengue del año con "Se puede", composición de Nelson de la Olla.
La actriz Yelidá Díaz se llevó el premio a Actriz de Cine por su actuación en Sugar Island. El galardón fue entregado por Elvis Nolasco, Dascha Polanco y Juani Feliz, figuras dominicanas destacadas en Hollywood.
El salsero Yiyo Sarante obtuvo su trofeo en su categoría, Shadow Blow se impuso en Artista y/o agrupación urbana y Ramón Orlando recibió el galardón como Orquestador y/o arreglista.
El premio al Conjunto Típico otorgado a El Prodigio resultó agridulce para los televidentes, pues mientras el artista hablaba, la transmisión lo cortó bruscamente para ir a comerciales.
Carlos Sánchez, quien también entregó el premio de Comediante del año, se quejó de que Acroarte lo incluyó en la categoría de Stand Up Comedy en lugar de Comediante, categoría en la que nunca fue galardonado. "Mi sueño era ganarle a Raymond Pozo y a Miguel Céspedes, pero ahora sí me premiaron en la nueva categoría", expresó con humor.
El galardón de Comediante del año fue a parar a manos de Rafael Bobadilla, quien sumó así su segunda estatuilla.
La gala, transmitida por Color Visión y desde Estados Unidos, acaparó la atención del público que anualmente disfruta del espectáculo y sus ganadores.
Oportunidades de mejora
- La producción televisiva presentó algunas fallas. Durante la transmisión se escucharon voces y videos fuera de tiempo. El homenaje al folclorista y sociólogo Dagoberto Tejeda resultó insuficiente para la magnitud de su trayectoria, al igual que el tributo al cantautor colombiano Fonseca.
- Si la intención es concluir antes de la medianoche, la estrategia debería pasar por reducir la cantidad de segmentos musicales y la exagerada extensión de las intervenciones de presentadores e invitados. Entre los conductores oficiales, Irving Alberti se destacó por encima de Georgina Duluc, cuya labor fue de menor impacto.
Lista completa de ganadores
Renglón Clásico
Bailarín Clásico y/o Moderno Sander Robert - Hacia la luz
Coreógrafo del año Pablo Pérez - Música en movimiento
Cantante Lírico Stephany Ortega
Actor de Teatro José Guillermo Cortines - Habemus Papa
Actriz de Teatro Sabrina Gómez - La monstrua
Director de Teatro Indiana Brito - La gran depresión
Obra de Teatro La verdad - José Ramón Alama
Teatro Musical del año Hello, Dolly! - Marcos Malespín
Producción Escénica Molina & Veitía: Música en Movimiento - Teatro Nacional
Artista Clásico Destacado en el Extranjero Nathalie Peña Comas
Renglón Cine
Comedia del año Medias hermanas - Productores: Zumaya Cordero y Gregory Quinn
Drama del año A tiro limpio - Jean Guerra, Riccardo Bardelino, Celinés Toribio y Milbert Pérez
Director del año Yoel Morales - Bachata de Biónico
Actor de cine Manuel Raposo - Bachata de Biónico
Actriz de cine Yelidá Díaz - Sugar Island
Actor y/o actriz destacada en el extranjero Elvis Nolasco - Godfather of Harlem
Video Clip Somos - Duluc y Palo Nuevo (Dirección: Jaime Guerra)
Renglón Comunicación
Programa diario de entretenimiento El Show del Mediodía
Programa de humor El Show de Raymond y Miguel
Programa infantil Sofía globitos
Animador de televisión Nelfa Núñez
Presentador de TV Jochy Santos
Presentadora de TV Luz García
Revista semanal de variedades Noche de Luz - Luz García
Programa regional de entretenimiento Ustedes y nosotros
Programa de temporada Migrantes - Milizen Uribe y Gelen Gil
Comunicadora destacada en el extranjero Amara La Negra
Comediante del año Rafael Bobadilla
Locutor del año Claribel Adames
Programa temático de entretenimiento Protagonistas - Ivana Gavrilovic
Programa de Investigación El Informe - Alicia Ortega
Youtuber del año Santiago Matías
Programa digital Al Tanto - Colombia Alcántara
Podcast del año Luz García el Podcast - Luz García
Stand Up Comedy Carlos Sánchez
Programa radial de variedades Esto no es radio - Santiago Matías
Renglón Popular
Merenguero del año Héctor Acosta
Conjunto Típico El Prodigio
Orquestador y/o Arreglista Ramón Orlando
Compositor y/o autor de letras Vicente García
Merengue del año Se puede - Héctor Acosta (Comp: Nelson de la Olla)
Bachata del año Quién te dio el derecho - Frank Reyes (Comp: Ángela Milagros Santos)
Artista y/o agrupación destacada en el extranjero Juan Luis Guerra
Salsero Yiyo Sarante
Bachatero El Chaval de la Bachata
Merenguero urbano Omega
Artista y/o agrupación urbana Shadow Blow
Cantante solista Pavel Núñez
Colaboración Zaza - Shadow Blow ft. Don Miguelo (Comps: Don Miguelo, Franklyn A. Matos y Shadow Blow)
Revelación del año Dalvin La Melodía
Concierto del año Dios fuerte - Barak (Producción: Pablo Pou)
Espectáculo del año Rubby Pérez infinito - Varios artistas (Prod: Eliezer Pérez)
Espectáculo de humor Crisis de media vida - Carlos Sánchez
Música alternativa Mula
Música religiosa contemporánea Barak
Artista y/o agrupación residente en el extranjero Grupo D'Ahora
Artista fusión contemporáneo Techy Fatule
Álbum del año Infinito positivo - Los Hermanos Rosario
Premios Especiales
Soberano del Público Santiago Matías
Soberano al Mérito José Antonio Rodríguez
Soberano Especial Dagoberto Tejeda
Soberano a las Artes Escénicas Carlota Carretero
Gran Soberano Jochy Santos