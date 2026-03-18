Jochy Santos recibe el Gran Soberano con un llamado al respeto en los medios de comunicación

Jochy Santos recibió el Gran Soberano de manos de Luis Álvarez, vicepresidente de Cervecería Nacional Dominicana y Marivell Contreras, presidenta de Acroarte. En la foto, Albert Mena quien labora junto a Jochy. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Jochy Santos recibió esta noche el Gran Soberano, la máxima distinción que otorga la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), en reconocimiento a una trayectoria de más de 50 años en la radio, la televisión y el humor dominicano.

"Señores, gracias de verdad. Agradezco mucho esta distinción. Gracias a mi familia y a mi equipo de trabajo. Un día como hoy, nuestro programa de radio cumple 30 años. Lo único que pido en la comunicación es un poco de respeto", dijo Santos al recibir la estatuilla.

Santos, miembro fundador de Acroarte, forjó su carrera en producciones emblemáticas como El Show de la Noche, junto al desaparecido J. Eduardo Martínez; El Gordo de la Semana, que durante años produjo y condujo el también fallecido Freddy Beras Goico, y El Show del Mediodía.

De la mano de la productora Edilenia Tactuk condujo Divertido con Jochy, cuya última entrega se realizó por Color Visión. Actualmente produce y conduce Es temprano todavía por esa misma señal y El mismo golpe con Jochy por la emisora Zol 106.5 FM.

Georgina Duluc e Irving Alberti abrieron la gala a las 8:00 de la noche, por Color Visión, para celebrar el 41 aniversario del galardón.

Tan pronto concluyó el segmento musical de presentación, salió a escena Milly Quezada, la reina del merengue, quien llegó al escenario a bordo de un avión bimotor e interpretó varios temas. Minutos después, el puertorriqueño Elvis Crespo se le unió en la interpretación del exitoso merengue "Para darte mi vida".

Crespo se retiró y Milly continuó con "Volvió Juanita", apoyada por una acertada coreografía que hizo mover a la sala.

El cantautor Pavel Núñez continuó con los segmentos musicales. Por primera vez se presentó en solitario con su banda, haciendo un recorrido por su trayectoria. Comenzó con "Dime si lo ves", recordando sus inicios en Casa de Teatro, y continuó con "Viene gente", "Paso a paso" y su más exitosa "Te di", acompañado por su hijo Ariel Núñez en la guitarra. El público respondió con aplausos. Núñez se llevó el galardón a Cantante Solista de la noche.

Fonseca, galardonado con un Soberano Internacional, ofreció un segmento breve pero de impacto, que aportó el toque internacional a la ceremonia transmitida en Estados Unidos.

El tributo al fallecido Rubby Pérez, quien murió bajo los escombros de la discoteca Jet Set el 8 de abril del año pasado, estuvo a cargo de Martha Heredia y Barak. El homenaje, emotivo y con una visual atractiva, incluyó también a otras figuras que perdieron la vida ese año, entre ellas el intelectual José Rafael Lantigua, el dramaturgo Franklin Domínguez, la diseñadora Sissy Bermúdez y René Fortunato, entre otros.

La actriz y docente Carlota Carretero recibió el Soberano a las Artes Escénicas por su destacada trayectoria. En su discurso agradeció a quienes le abrieron las puertas al mundo de las artes y cerró exclamando "Cuba libre".

La cantante Maridalia Hernández subió al escenario para celebrar la trayectoria del cantautor José Antonio Rodríguez, galardonado con el Soberano al Mérito. Previo a la entrega se proyectó un video biográfico del artista y exministro de Cultura. Rodríguez llamó al escenario a su esposa, la productora Mónika Despradel, y a sus hijos. "Ninguna victoria vale más que una vida. Debemos seguir creando para unir, para sanar. La paz es lo que verdaderamente nos hace grandes", proclamó.

Ganadores y aspectos técnicos de la ceremonia

A pocos minutos de las once de la noche, Elvis Crespo volvió a escena para cerrar con los temas que lo conectaron con el público dominicano, logrando levantar a una sala que había tenido un día agotador.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-18-at-101249-pm-65b44b10.jpeg Bark y Martha Heredia en el tributo póstumo durante la gala transmitida por Color Visión. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-18-at-100756-pm-5463257c.jpeg La actriz Sabina Gómez (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/rafa-rosario-1-33ed9a92.jpg Rafa Rosario (KEVIN RIVAS) ‹ >

Ganadores

El merenguero Héctor Acosta se alzó con los premios en las categorías de Merenguero del año, por encima de Miriam Cruz y Los Hermanos Rosario, y Merengue del año con "Se puede", composición de Nelson de la Olla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/stephany-ortega-1-24555780.jpg Stephany Ortega, ganó como "Cantante lírica". https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/hector-acosta-1-f58e862e.jpg Héctor Acosta celebra sus premios. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-18-at-95428-pm-4c050791.jpeg Toño Rosario en escena. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/fonseca-2-0508de6b.jpg El colombiano Fonseca también fue galardonado. https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/carlota-a8c7e661.jpg La actriz Carlota Carretero recibó el Premio a las Artes Escénicas. https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-18-at-110409-pm-75f09eb1.jpeg El merenguero boricua Elvis Crespo. ‹ >

La actriz Yelidá Díaz se llevó el premio a Actriz de Cine por su actuación en Sugar Island. El galardón fue entregado por Elvis Nolasco, Dascha Polanco y Juani Feliz, figuras dominicanas destacadas en Hollywood.

El salsero Yiyo Sarante obtuvo su trofeo en su categoría, Shadow Blow se impuso en Artista y/o agrupación urbana y Ramón Orlando recibió el galardón como Orquestador y/o arreglista.

El premio al Conjunto Típico otorgado a El Prodigio resultó agridulce para los televidentes, pues mientras el artista hablaba, la transmisión lo cortó bruscamente para ir a comerciales.

Carlos Sánchez, quien también entregó el premio de Comediante del año, se quejó de que Acroarte lo incluyó en la categoría de Stand Up Comedy en lugar de Comediante, categoría en la que nunca fue galardonado. "Mi sueño era ganarle a Raymond Pozo y a Miguel Céspedes, pero ahora sí me premiaron en la nueva categoría", expresó con humor.

El galardón de Comediante del año fue a parar a manos de Rafael Bobadilla, quien sumó así su segunda estatuilla.

La gala, transmitida por Color Visión y desde Estados Unidos, acaparó la atención del público que anualmente disfruta del espectáculo y sus ganadores.

Oportunidades de mejora

La producción televisiva presentó algunas fallas. Durante la transmisión se escucharon voces y videos fuera de tiempo. El homenaje al folclorista y sociólogo Dagoberto Tejeda resultó insuficiente para la magnitud de su trayectoria, al igual que el tributo al cantautor colombiano Fonseca .

presentó algunas fallas. la transmisión se escucharon voces y videos fuera de tiempo. El homenaje al folclorista y sociólogo resultó insuficiente para la magnitud de su trayectoria, al igual que el tributo al cantautor colombiano . Si la intención es concluir antes de la medianoche, la estrategia debería pasar por reducir la cantidad de segmentos musicales y la exagerada extensión de las intervenciones de presentadores e invitados. Entre los conductores oficiales, Irving Alberti se destacó por encima de Georgina Duluc, cuya labor fue de menor impacto.

Lista completa de ganadores

Renglón Clásico

Bailarín Clásico y/o Moderno Sander Robert - Hacia la luz

Coreógrafo del año Pablo Pérez - Música en movimiento

Cantante Lírico Stephany Ortega

Actor de Teatro José Guillermo Cortines - Habemus Papa

Actriz de Teatro Sabrina Gómez - La monstrua

Director de Teatro Indiana Brito - La gran depresión

Obra de Teatro La verdad - José Ramón Alama

Teatro Musical del año Hello, Dolly! - Marcos Malespín

Producción Escénica Molina & Veitía: Música en Movimiento - Teatro Nacional

Artista Clásico Destacado en el Extranjero Nathalie Peña Comas

Renglón Cine

Comedia del año Medias hermanas - Productores: Zumaya Cordero y Gregory Quinn

Drama del año A tiro limpio - Jean Guerra, Riccardo Bardelino, Celinés Toribio y Milbert Pérez

Director del año Yoel Morales - Bachata de Biónico

Actor de cine Manuel Raposo - Bachata de Biónico

Actriz de cine Yelidá Díaz - Sugar Island

Actor y/o actriz destacada en el extranjero Elvis Nolasco - Godfather of Harlem

Video Clip Somos - Duluc y Palo Nuevo (Dirección: Jaime Guerra)

Renglón Comunicación

Programa diario de entretenimiento El Show del Mediodía

Programa de humor El Show de Raymond y Miguel

Programa infantil Sofía globitos

Animador de televisión Nelfa Núñez

Presentador de TV Jochy Santos

Presentadora de TV Luz García

Revista semanal de variedades Noche de Luz - Luz García

Programa regional de entretenimiento Ustedes y nosotros

Programa de temporada Migrantes - Milizen Uribe y Gelen Gil

Comunicadora destacada en el extranjero Amara La Negra

Comediante del año Rafael Bobadilla

Locutor del año Claribel Adames

Programa temático de entretenimiento Protagonistas - Ivana Gavrilovic

Programa de Investigación El Informe - Alicia Ortega

Youtuber del año Santiago Matías

Programa digital Al Tanto - Colombia Alcántara

Podcast del año Luz García el Podcast - Luz García

Stand Up Comedy Carlos Sánchez

Programa radial de variedades Esto no es radio - Santiago Matías

Renglón Popular

Merenguero del año Héctor Acosta

Conjunto Típico El Prodigio

Orquestador y/o Arreglista Ramón Orlando

Compositor y/o autor de letras Vicente García

Merengue del año Se puede - Héctor Acosta (Comp: Nelson de la Olla)

Bachata del año Quién te dio el derecho - Frank Reyes (Comp: Ángela Milagros Santos)

Artista y/o agrupación destacada en el extranjero Juan Luis Guerra

Salsero Yiyo Sarante

Bachatero El Chaval de la Bachata

Merenguero urbano Omega

Artista y/o agrupación urbana Shadow Blow

Cantante solista Pavel Núñez

Colaboración Zaza - Shadow Blow ft. Don Miguelo (Comps: Don Miguelo, Franklyn A. Matos y Shadow Blow)

Revelación del año Dalvin La Melodía

Concierto del año Dios fuerte - Barak (Producción: Pablo Pou)

Espectáculo del año Rubby Pérez infinito - Varios artistas (Prod: Eliezer Pérez)

Espectáculo de humor Crisis de media vida - Carlos Sánchez

Música alternativa Mula

Música religiosa contemporánea Barak

Artista y/o agrupación residente en el extranjero Grupo D'Ahora

Artista fusión contemporáneo Techy Fatule

Álbum del año Infinito positivo - Los Hermanos Rosario

Premios Especiales

Soberano del Público Santiago Matías

Soberano al Mérito José Antonio Rodríguez

Soberano Especial Dagoberto Tejeda

Soberano a las Artes Escénicas Carlota Carretero

Gran Soberano Jochy Santos