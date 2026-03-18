Omega se lleva el premio como "Merenguero urbano" en la gala de los Premios Soberano ( SUMINISTRADA )

El intérprete urbano Omega le arrebató la estatuilla, en la categoría de "Merenguero urbano" a sus colegas, Alá Jazá y El Sujeto, con quienes competía en la categoría de Premios Soberano que organiza la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

La estatuilla le fue entregada en el momento en el que estaba siendo entrevistado en la alfombra roja en las escalinatas del Teatro Nacional Eduardo Brito, lugar que a partir de las 8:00 pm acogerá la gala que hoy celebra sus 41 años.

Carlos Sánchez

La de Omega es la segunda estatuilla que la producción entregó fuera de la transmisión oficial del premio, siendo la primera la que se le otorgó al destacado humorista Carlos Sánchez como Mejor stand up comedy.

como Mejor stand up comedy. La cobertura de la alfombra roja es conducida por Jossel Hernández, Karen Yaport, Amara La Negra y Sophia Sabria a través de Color Visión canal 9, mientras que Georgina Duluc e Irving Alberti asumirán la conducción oficial de la ceremonia. Para el público en Estados Unidos, la transmisión llega por Univisión y la plataforma ViX.