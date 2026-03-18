×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cultura

Premios Soberano 2026: Carlos Sánchez gana en la categoría de "Stand Up Comedy"

La transmisión es emitida por Color Visión, con la participación de reconocidos presentadores en la alfombra roja

    Expandir imagen
    Premios Soberano 2026: Carlos Sánchez gana en la categoría de Stand Up Comedy
    El humorista Carlos Sánchez fue galardonado en la alfombra roja de Premios Soberano. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

    El humorista Carlos Sánchez se convirtió esta noche en el primer galardonado de los Premios Soberano 2026, cuya ceremonia formal arranca a las 8:00 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

    Sánchez recibió la estatuilla mientras era entrevistado en la alfombra roja, en la categoría de Stand Up Comedy, apartado en el que competía con Orlando Toribio "El Pío", Ariel Santana y Noel Ventura.

    "Me quedé sin palabras. Estoy muy agradecido por este galardón. Es la primera vez que me llevo un premio antes de entrar a la sala", destacó el humorista.

    Renglones

    • Los Premios Soberano, organizados por Acroarte, celebran esta noche su 41 aniversario con más de 250 nominados distribuidos en cuatro renglones: clásico, que incluye teatro, danza y música académica; cine, con categorías de actuación, dirección y producción audiovisual; comunicación, que abarca televisión, radio, plataformas digitales, podcast y humor; y popular, el más nutrido, con categorías de merengue, bachata, salsa, música urbana, álbum del año y espectáculos, entre otras.
    RELACIONADAS

    La transmisión, emitida a través de Color Visión, es conducida en la alfombra roja por Jossel Hernández, Karen Yaport, Amara La Negra y Sophia Sabria, mientras que Georgina Duluc e Irving Alberti serán los presentadores oficiales de la ceremonia.

    Los Premios Soberano, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), celebran esta noche su 41 aniversario y reconocerán a los artistas en los renglones clásico, cine, comunicación y popular.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.