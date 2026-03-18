Premios Soberano 2026: Carlos Sánchez gana en la categoría de "Stand Up Comedy"

El humorista Carlos Sánchez fue galardonado en la alfombra roja de Premios Soberano. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El humorista Carlos Sánchez se convirtió esta noche en el primer galardonado de los Premios Soberano 2026, cuya ceremonia formal arranca a las 8:00 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Sánchez recibió la estatuilla mientras era entrevistado en la alfombra roja, en la categoría de Stand Up Comedy, apartado en el que competía con Orlando Toribio "El Pío", Ariel Santana y Noel Ventura.

"Me quedé sin palabras. Estoy muy agradecido por este galardón. Es la primera vez que me llevo un premio antes de entrar a la sala", destacó el humorista.

Renglones

Los Premios Soberano, organizados por Acroarte, celebran esta noche su 41 aniversario con más de 250 nominados distribuidos en cuatro renglones: clásico, que incluye teatro, danza y música académica; cine, con categorías de actuación, dirección y producción audiovisual; comunicación, que abarca televisión, radio, plataformas digitales, podcast y humor; y popular, el más nutrido, con categorías de merengue, bachata, salsa, música urbana, álbum del año y espectáculos, entre otras.

La transmisión, emitida a través de Color Visión, es conducida en la alfombra roja por Jossel Hernández, Karen Yaport, Amara La Negra y Sophia Sabria, mientras que Georgina Duluc e Irving Alberti serán los presentadores oficiales de la ceremonia.

Los Premios Soberano, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), celebran esta noche su 41 aniversario y reconocerán a los artistas en los renglones clásico, cine, comunicación y popular.