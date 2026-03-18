La gala número 41 de Premios Soberano 2026 está lista para subir el telón la noche de hoy 18 de marzo a las 7:00 en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La entrega estará marcada por el desafío de adaptarse a los constantes cambios del arte y la industria del entretenimiento.

Así lo aseguró a Diario Libre Marivell Contreras, presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), posición que asume luego de casi 20 años de convertirse en la primera mujer presidenta de este gremio en el periodo 2007-2009.

Al reflexionar sobre su paso, y con la experiencia acumulada de los pasados galardones, Contreras está consciente de que los tiempos han cambiado.

"El mundo no es lo que era. Son tantos los cambios que ha tenido el oficio de la crónica, el oficio de ser artista, la forma de manifestarse la música, incluso la forma de promocionarse".

La periodista y poeta explicó que la diversificación de plataformas, formatos y narrativas ha obligado a replantear continuamente los criterios del principal galardón artístico del país, confesando que las categorías son evaluadas más rápido que en cualquier época.

Un show memorable

En ese contexto, subrayó que uno de los principales retos del premio es mantenerse actualizado sin perder su esencia como reconocimiento nacional.

Nuevamente, la gala será transmitida por Color Visión, canal 9, y a través de Univisión 41. Para Estados Unidos por la plataforma de streaming Vix, y la periodista manifestó que el "Premio Soberano 2026 puede ser uno de los mejores premios de su historia. Será muy íntimo, muy hermoso, muy de alma. Entiendo, por lo visto hasta ahora, que será una edición memorable, tanto por su contenido como por su puesta en escena. Soberano ha crecido tanto que nos ha superado en expectativas. Cuando vean lo que va a pasar, dirán ´wow´".

Los presentadores de esta edición son Irving Alberti, quien ya estuvo en ese rol en 2016, y Georgina Duluc, en su primera vez conduciendo este premio. Mientras que la alfombra roja será conducida por Josell Hernández, Karen Yapoort, Amara la Negra y Sophia Sanabria.

Altas expectativas

"Uno de los mayores desafíos que tiene el Premio Soberano es seguir actualizándose en el mundo del entretenimiento como la propuesta que certifica, documenta, reconoce y valora el arte que se hace en el día a día de los dominicanos, siendo el premio más importante de la región", indicó Contreras.

"Es todo un reto intentar estructurar esos cambios como una categoría, porque lo que hoy es tendencia, el próximo año ya no lo es. Así de rápido pasa el mundo", agregó.

Así mismo, valoró el trabajo del productor general, César Suárez Jr. para elevar la calidad del espectáculo. "Es un premio que se transmite internacionalmente, pero que no tiene nada que envidiarle a ningún otro", aseguró la presidenta de Acroarte.

En el plano musical, la producción ha adelantado una propuesta que apuesta por segmentos especiales y homenajes, con la participación confirmada del cantautor colombiano Fonseca y el boricua Elvis Crespo.

Junto a estas presentaciones, otros segmentos esperados son los del grupo cristiano Barak, quienes adelantaron en un encuentro realizado en el bar del Teatro Nacional que será un momento de sanidad, agradecimiento y fe.

Alegría y agradecimiento fueron las palabras utilizadas por el artista Elvis Crespo al conversar con la prensa, y abundó que hará un medley de sus mayores éxitos, sin dejar "Suavemente", un merengue que literalmente llegó al cosmos y una de las canciones tropicales más exitosas de la historia.

"Yo soy el resultado de una cultura que fue alimentándome un día a la vez. Soy bendecido de hacer merengue y de vivir de mi música. Para llegar un Elvis tuvo que haber venido un Wilfrido Vargas, un Johnny Ventura, un Rubby Pérez, Sergio Vargas o Fernandito Villalona", declaró Crespo.

Por su parte, Martha Heredia y Pavel Núñez, presentes en el encuentro con los medios, expresaron su satisfacción de ser tomados en cuenta.

Pavel tendrá una presentación en solitario donde repasará 25 años de carrera.

Se espera, además, una combinación de fusiones de géneros, tributos y colaboraciones, elementos que tradicionalmente generan los momentos más comentados de la gala, que este año tendrá un tributo a Toño Rosario y Milly Quezada.

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"Este año la edición de Premios Soberano será muy íntima, hermosa, muy de alma y memorable, tanto por su puesta en escena como por su contenido" Parivell Contreras Presidenta de Acroarte “

Categorías a reseñar

El merengue y la música popular reunirán a Eddy Herrera, Miriam Cruz, Héctor Acosta y Jandy Ventura, mientras que en bachata convivirán figuras como Frank Reyes, Anthony Santos y Zacarías Ferreira con nuevos nombres.

En canción del año destacan Frank Ceara y Juan Luis Guerra, y el cine dominicano mantiene presencia con Nashla Bogaert, Judith Rodríguez, Frank Perozo y Manny Pérez.

También se suman nuevos talentos como la influencer y comediante Rosmery Herrand y los cantantes Dalvin la Melodía, Ebenezer y Martha Candela en Revelación del año, junto a exponentes urbanos como Yaisel la Melodía y Jezzy el Chef en "Colaboración del año" y "Urbano del año", quienes comparten renglón con La Insuperable, Don Miguelo, Yailin la más viral, La Perversa y Shadow Blow.

La premiación incorpora los pódcasts del año como novedad, mantiene sus categorías tradicionales y genera expectativa por el Gran Soberano, tras la entrega en 2025 a Zoé Saldaña.

Además, se prevé un homenaje a las víctimas del Jet Set, en una edición que también evocará el emotivo momento en que Rubby Pérez ofreció su última actuación televisada, interpretando sus grandes éxitos en una despedida muy aplaudida por el público.