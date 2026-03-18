Cultura logra que YouTube retire contenidos que monetizaban el Himno Nacional

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, informó que fueron retirados de YouTube varios contenidos en los que terceros se estaban luchando con versiones del Himno Nacional dominicano.

El funcionario explicó que la acción se logró luego de que la Dirección Jurídica de la entidad que dirige presentara reclamaciones formales ante la plataforma digital, documentando la violación a la normativa que protege los símbolos patrios.

Salcedo indicó que las solicitudes fueron acogidas por la empresa tecnológica, que procedió a desestimar las publicaciones y descolgar automáticamente los materiales denunciados.

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"El Himno Nacional es patrimonio del pueblo dominicano y tiene condición de uso público; nadie puede lucrarse de algo que pertenece a toda la nación", enfatizó.

Señaló que el Ministerio mantiene vigilancia permanente junto a otras instituciones del Estado para evitar que personas dentro o fuera de la República Dominicana intenten nuevamente monetizar o alterar símbolos oficiales.

No obstante, precisó que no se han iniciado acciones legales contra los responsables, debido a que el caso se originó fuera de la jurisdicción nacional y la legislación vigente no ofrece mecanismos suficientes para procesar este tipo de infracciones en plataformas digitales internacionales.

Feria

Roberto Salcedo abordó el tema durante una reunión operativa de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, evento que se celebrará del 19 al 26 de abril en Santiago de los Caballeros.