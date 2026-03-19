Premios Soberano 2026: esta es la lista completa de ganadores

Jochy Santos, El prodigio, Vicente García y Dalvin la Melodía, entre los ganadores de Premios Soberano 2026. ( SAMIL MATEO / DIARIO LIBRE )

La noche de este miércoles 18 de marzo, la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito se vistió de gala para celebrar los Premios Soberano 2026, el máximo reconocimiento al arte, la cultura y la comunicación en la República Dominicana.

La ceremonia reunió a destacadas figuras del entretenimiento, premiando lo mejor del año en los renglones Clásico, Cine, Comunicación y Popular, además de entregar importantes galardones especiales.

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Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del Gran Soberano a Jochy Santos, en reconocimiento a su amplia trayectoria en los medios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-18-at-110723-pm-1-f8b46619.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/whatsapp-image-2026-03-18-at-110723-pm-1-f8b46619.jpeg Jochy Santos celebra con su equipo de El mismo golpe, el premio Soberano 2026.(Samil Mateo) (SAMIL MATEO)

Premios Soberano 2026 Lista completa de ganadores – Premios Soberano 2026 Renglón Categoría Ganador Trabajo Clásico Bailarín Clásico Sander Robert Hacia la luz Clásico Coreógrafo Pablo Pérez Música en movimiento Clásico Cantante Lírico Stephany Ortega - Clásico Actor de Teatro José Guillermo Cortines Habemus Papa Clásico Actriz de Teatro Sabrina Gómez La monstrua Clásico Director de Teatro Indiana Brito La gran depresión Clásico Obra de Teatro José Ramón Alama La verdad Clásico Teatro Musical Marcos Malespín Hello, Dolly! Clásico Producción Escénica Molina & Veitía Música en Movimiento Clásico Artista en el extranjero Nathalie Peña Comas - Cine Comedia Zumaya Cordero / Gregory Quinn Medias hermanas Cine Drama Jean Guerra y otros A tiro limpio Cine Director Yoel Morales Bachata de Biónico Cine Actor Manuel Raposo Bachata de Biónico Cine Actriz Yelidá Díaz Sugar Island Cine Actor en el extranjero Elvis Nolasco Godfather of Harlem Cine Video Clip Duluc & Palo Nuevo Somos Comunicación Programa diario El Show del Mediodía - Comunicación Programa de humor El Show de Raymond y Miguel - Comunicación Programa infantil Sofía Globitos - Comunicación Animador Nelfa Núñez - Comunicación Presentador Jochy Santos - Comunicación Presentadora Luz García - Comunicación Revista semanal Luz García Noche de Luz Comunicación Regional Ustedes y nosotros - Comunicación Temporada Milizen Uribe / Gelen Gil Migrantes Comunicación Extranjero Amara La Negra - Comunicación Comediante Rafael Bobadilla - Comunicación Locutor Claribel Adames - Comunicación Programa temático Ivana Gavrilovic Protagonistas Comunicación Investigación Alicia Ortega El Informe Comunicación Youtuber Santiago Matías - Comunicación Programa digital Colombia Alcántara Al Tanto Comunicación Podcast Luz García - Comunicación Stand Up Carlos Sánchez - Comunicación Radio Esto no es radio - Popular Merenguero Héctor Acosta - Popular Típico El Prodigio - Popular Orquestador Ramón Orlando - Popular Compositor Vicente García - Popular Merengue Héctor Acosta Se puede Popular Bachata Frank Reyes Quién te dio el derecho Popular Extranjero Juan Luis Guerra - Popular Salsero Yiyo Sarante - Popular Bachatero El Chaval - Popular Urbano Omega - Popular Urbano Shadow Blow - Popular Solista Pavel Núñez - Popular Colaboración Shadow Blow ft. Don Miguelo Zaza Popular Revelación Dalvin La Melodía - Popular Concierto Barak Dios fuerte Popular Espectáculo Varios artistas Rubby Pérez Infinito Popular Humor Carlos Sánchez Crisis de media vida Popular Alternativa Mula - Popular Religiosa Barak - Popular Extranjero Grupo D\'Ahora - Popular Fusión Techy Fatule - Popular Álbum Los Hermanos Rosario Infinito positivo Especial Público Santiago Matías - Especial Mérito José Antonio Rodríguez - Especial Especial Dagoberto Tejeda - Especial Artes Escénicas Carlota Carretero - Especial Gran Soberano Jochy Santos -