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Ganadores de Premios Soberano 2026
Ganadores de Premios Soberano 2026

Premios Soberano 2026: esta es la lista completa de ganadores

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del Gran Soberano a Jochy Santos

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    Premios Soberano 2026: esta es la lista completa de ganadores
    Jochy Santos, El prodigio, Vicente García y Dalvin la Melodía, entre los ganadores de Premios Soberano 2026. (SAMIL MATEO / DIARIO LIBRE)

    La noche de este miércoles 18 de marzo, la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito se vistió de gala para celebrar los Premios Soberano 2026, el máximo reconocimiento al arte, la cultura y la comunicación en la República Dominicana.

    • La ceremonia reunió a destacadas figuras del entretenimiento, premiando lo mejor del año en los renglones Clásico, Cine, Comunicación y Popular, además de entregar importantes galardones especiales.

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    Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del Gran Soberano a Jochy Santos, en reconocimiento a su amplia trayectoria en los medios.

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    Jochy Santos celebra con su equipo de El mismo golpe, el premio Soberano 2026.(Samil Mateo) (SAMIL MATEO)

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