Escapada teatral: un fin de semana para vivir historias

El actor Dimitri Rivera interpreta la figura de "Liborio". ( SUMINISTRADA )

Si lo tuyo es el teatro, este fin de semana tienes varias razones para salir y sumergirte en la escena.

En el marco del Mes del Teatro, la cartelera sigue activa con propuestas para todos los gustos.

Para empezar, la Temporada de Teatro Banreservas continúa en la Sala Ravelo del Teatro Nacional con Liborio, una producción del Teatro Guloya que revisita la figura histórica y mística de Liborio desde una mirada contemporánea.

Escrita por César Sánchez Beras y dirigida e interpretada por Dimitri Rivera, es una obra intensa la cual dialoga con la identidad y la memoria.

Mientras tanto, el Centro Cultural Banreservas propone un plan más familiar con El camarón encantado, inspirado en el cuento de José Martí, ideal para conectar con la imaginación y la tradición.

Y si estás en Santiago, el Centro Cultural Banreservas Santiago presenta La Odisea, una versión íntima con dramaturgia, dirección y actuación de Lorena Oliva.

Además, la 8.ª Feria Internacional de Títeres y Objetos 2026 suma El príncipe feliz, un clásico de Oscar Wilde presentado por el talentosísimo Alfredo Payán de Maika Teatro, en el Teatro Cúcara-Mácara.

Teatro Nacional, sábado, 8:30 p.m., y domingo, 6:30 p.m. Centro Cultural Banreservas SD, sábado y domingo, 5:30 p.m. Centro Cultural Banreservas Santiago, sábado y domingo, 5:30 p.m. Teatro Cúcara-Mácara, domingo, 6:00 p.m.

Mes de la Francofonía

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Este fin de semana, la Francofonía toma la República Dominicana con una agenda cultural diversa. Si te gusta el arte, el cine o las charlas que invitan a pensar, hay opciones para todos los gustos. En la Alianza Francesa de Santo Domingo podrás visitar la exposición Ombría de la reconocida artista francesa Ara Starck, con entrada libre, y dejarte envolver por su universo visual único.

Para los cinéfilos, el Centro León ofrece su Video Café Francofonía el viernes 20 de marzo a las 7:00 p.m. con la proyección de Les parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy. Al día siguiente, sábado 21 a las 4:00 p.m., la doctora Delia Blanco, embajadora de la Francofonía, impartirá la conferencia magistral Volver a Frantz Fanon, abordando su legado en paz y convivencia.

Además, la Cinemateca Dominicana propone un recorrido por el cine francófono: Le fil el viernes, Silent Rebellion el sábado, y el domingo, doble función con Le pharaon, le sauvage et la princesse y La reine Margot. Todas a las 7:00 p.m.

Bonsai y Suiseki Fest

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Este fin de semana, la cultura japonesa llega a la República Dominicana con el Tercer Bonsai y Suiseki Fest, organizado por la Embajada del Japón, el Centro Cultural Liriano y el Grupo de Comunicaciones Corripio.

Una oportunidad perfecta para sumergirse en tradiciones milenarias y disfrutar de un paseo cultural distinto.

Los visitantes podrán maravillarse con exhibiciones de bonsái y suiseki, aprender secretos del cultivo en talleres prácticos, y vivir experiencias únicas como una demostración de Iaido, a cargo de la Federación Dominicana de Kendo e Iaido.

Pero eso no es todo: los asistentes podrán participar en clases de origami, aprender japonés, ver demostraciones de caligrafía y explorar una sección de juguetes tradicionales, organizada junto a voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, para acercar aún más al público dominicano a la riqueza de la cultura japonesa. Fecha: sábado y domingo, en el Centro Cultural Liriano, de La Vega, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.