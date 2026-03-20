Premios Platino Xcaret 2026: esta es la lista completa de finalistas; ¿hay películas dominicanas?

"Belén" y "Los Domingos" lideran las nominaciones a los Premios Platino 2026 y Olivia y las Nubes representará a la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 30 películas y 19 series conforman la lista de finalistas de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret 2026, cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México.

La edición reúne producciones de 14 países iberoamericanos y reconoce lo mejor del audiovisual en español y portugués del último año. El anuncio de los finalistas se realizó el 20 de marzo en Miami.

La producción dominicana "Olivia & Las Nubes", dirigida por Tomás Pichardo y producida por Fernando Santos, fue seleccionada como la única representante de la República Dominicana en la categoría de Mejor Película de Animación.

En el apartado de largometrajes, las producciones "Belén" (Argentina) y "Los Domingos" (España) encabezan la lista con 11 nominaciones cada una. Les siguen "O agente secreto" (Brasil), con 8 candidaturas, y "Sirât" (España), con 7.

En el terreno de las miniseries o teleseries, "El Eternauta" (Argentina) lidera con 13 nominaciones, mientras que "Anatomía de un instante" (España) suma 12.

Entre las películas nominadas a Mejor Película Iberoamericana de Ficción figuran " Aún es de noche en Caracas " (Venezuela), " Belén " (Argentina), " Los Domingos " (España), " O agente secreto " (Brasil) y "Sirât" (España).

nominadas a de Ficción figuran " " (Venezuela), " " (Argentina), " " (España), " " (Brasil) y "Sirât" (España). En la categoría de Mejor Miniserie o Teleserie compiten "Anatomía de un instante" (España), "Chespirito: sin querer queriendo" (México), "El Eternauta" (Argentina) y "Las muertas" (México).

Las nominaciones fueron anunciadas en un acto celebrado en Telemundo Center, en Miami, donde representantes de la organización destacaron el crecimiento de la participación regional y la ampliación de categorías técnicas y artísticas en esta edición.

La gala de premiación contará con la entrega de reconocimientos a producciones de cine y televisión de toda Iberoamérica, incluyendo nuevas categorías técnicas como diseño de vestuario, efectos especiales, maquillaje, dirección de sonido, entre otras.

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Los Premios Platino, organizados por Egeda y Fipca, reconocen anualmente la excelencia del audiovisual iberoamericano y su proyección internacional.

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