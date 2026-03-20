La algarabía por Martha Candela o Toño galáctico, los momentos desde la sala de Premios Soberano

Toño Rosario tuvo uno de los segmentos musicales más atractivos. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

En el mundo del espectáculo tiende a decirse que las reacciones en la televisión son un pulso de lo que los televidentes aprecian en sus hogares.

En Premios Soberano 2026 los comentarios que han dejado los espectadores concuerdan con gran parte de lo que sucedió en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, como también puede darse lo contrario, que el espectador no aprecie la magnitud de lo que se vive dentro.

La escenografía, los efectos visuales y la coreografía de la gala fueron impecables. En la edición 41 de la premiación que celebra lo mejor del arte y la cultura fue reconocido con el Gran Soberano Jochy Santos por sus aportes a la comunicación y el humor en el país, distinción que fue a aplaudida en la sala.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0121-fd0a2d4b.jpg Jochy Santos recibe el Gran Soberano. (KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE)

A continuación, una mirada al evento desde la sala.

Intros y premiaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0167-03b630af.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0168-0ba25347.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0169-5d0af281.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0166-70aa112d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0170-b00bbfcf.jpg ‹ >

Los conductores, Irving Alberti, quien asumió ese papel en 2016 y Georgina Duluc, debutante como conductora oficial, arrancaron su opening con fuerza, pasos de baile e indirectas incluidas. La Duluc, como la llamó su compañero durante todo el montaje, le dio ''actitudd' a su personaje de diva con vestuarios y figura espectacular.

Todo indica que el guion lo diseñaron para que, con toda la chispa que le caracteriza, ella respondiera todo lo que se dice de ella, y lo hizo cantando. Y hasta exclamó con el "No me llames", aquella frase que hizo viral hace unos años cuando fue entrevistada por Jochy Santos y declaró que "si no tienen dinero, no me llamen, que ya yo pagué la novatada", refiriéndose a los trabajos en el mundo artístico.

Eso gustó y fue tema de conversación dentro y fuera. Pero con el pasar de los minutos la presencia de ambos se fue disminuyendo, así como la dupla juntos, contrario a otras galas donde los conductores echan mano de todos sus talentos. ¿Cuestión de tiempo del premio transmitido por Univision?

Quizás es que aun la memoria colectiva tiene presentes esas ediciones donde los monólogos y personajes tenían una cuota. Difícil no encontrarse en youtube un monólogo de Luisito Martí o la primera vez de Milagros Germán en años pasados. Aunque, cuando esto pasa, la crítica le echa la responsabilidad a los guiones y que no es obligado poner a los presentadores a hacer chistes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0127-7172c27f.jpg Amara la Negra recibe el Premio Soberano (KEVIN RIVAS)

Puede que se apueste a la forma de los premios internacionales de Univision, donde los conductores sirven como hilo conductor de la ceremonia.

Ganadores felices

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0138-540329b0.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0137-0820db97.jpg Sabrina Gómez, actriz de teatro del año. (KEVIN RIVAS) ‹ >

De esas premiaciones que ponen a todos a aplaudir fue la protagonizada por Sabrina Gómez, quien se alzó con el galardón a la Actriz del año -Teatro- con "La monstrua", dirigido por Carlos Espinal.

Ella al escuchar su nombre reaccionó con la boca abierta de la emoción y subió al escenario de la mano de su hermano, June Gómez.

Al recibir el premio bromeó con que no le pongan la música (del tiempo) porque tenía cosas que decir y luego pronunció: "¡Qué bien se siente ganar men!". Fue uno de los discursos más genuinos de la noche. Sabrina le agradeció a todo el elenco de la obra por creer en ella y a su familia y se fue saltando con su premio.

Tambien Nelfa Núñez y Amara la Negra casi lloran en el escenario y el público celebró sus premios. "Cree en ti, nunca dejes de creer en ti", dijo Amara.

Lo mismo ocurrió cuando ganó Dalvin la melodía, el joven bachatero "Revelación del año", cuyo premio lo recogió su esposa emocionada, pues Dalvin estaba detrás del escenario preparándose para el segmento con los urbanos Donaty, Jeezy el Chef y Crazy Design.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0135-5d73a431.jpg Héctor Acosta, merenguero del año. (KEVIN RIVAS)

Y hablando de Revelación del año, la presencia de Martha Candela encendió la noche. Al presentar la categoría en la que ganaron los Hermanos Rosario, los asistentes comenzaron a vociferar "Prendan el candelero de fuego", su mambo cristiano, y ella no tuvo de otra que que cantar un chin.

Con relación a las categorías Urbano del año, Colaboración del año y Revelación del año, varios de los que no ganaron se marcharon de la sala. Y si, la televisión captó las caras de algunos.

En otro momento, los originales Coco Band, Pochy Familia y Kinito Méndez entregaron el Merengue del año a Héctor Acosta "El Torito" por su canción "Se puede" en la que agradece a la vida y a Dios la vuelta a su salud tras padecer cáncer.

"Nadie pensó que yo volvería a los escenarios, pero Dios es grande y maravilloso", declaró el Torito, generando un profundo aplauso.

Pero a Nelson de la Olla, el compositor el tema, le apagaron el micrófono cuando iba a agradecer, y él pensó que se estaba oyendo. El propio Torito se dio cuenta.

De las presentadores de premios que dieron risa y que conectaron de forma genuina fueron la dupla Omega y El Sujeto, los rivales musicales, quienes dijeron mutuamente que ambos son lo mejor en eso.

O Carlos Sánchez cuando dijo que nunca le ganó a Raymond y Miguel en Comediante del año y que tuvieron que crear la categoría de Stand up comedy para poder llevarse un Soberano.

Y Santiago Matias (Alofoke) parecía el animador del público, pues se mantuvo la mayoría del tiempo parado, hablando, y hasta bailando.

Montaje o no, este subió a recoger su premio Youtuber del año, antes de que el presentador Jomari Goiso lo anunciara.

Presentaciones musicales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0140-656a7874.jpg Toño Rosario en escena. (KEVIN RIVAS)

Durante la gala los números musicales estuvieron a la altura, y así los recibió el público. Fuera del In Memoriam, el que se ganó a un todos de pie fue el especial de Toño Rosario, un show "galáctico" tal cual la estética del artista que ha venido a constatar que siempre estuvo adelantado en el tiempo. Su despliegue escénico, cargado de energía, color y ritmo, provocó una de las respuestas más efusivas de la noche con "Dale vieja dale", "Alegría" y "Beso a beso".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0152-dc8abb27.jpg El grupo Barak. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0154-be2cdec2.jpg Martha Heredia rinde tributo a Rubby Pérez y a las víctimas del Jet Set. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0156-22684b50.jpg ‹ >

El homenaje In Memoriam, a cargo de Barak junto a Martha Heredia, logró una conexión emocional profunda con la sala, en un momento solemne que fue acompañado con respeto y sensibilidad por el público.

Ls lágrimas brotaron. La tristeza se sintió, fue muy sobrecogedor. Pero a su vez, la participación del grupo Barak fue un bálsamo de paz, sanador, de fe y agradecimiento. Un cierre digno y el momento más alto de la gala.

Por su parte, Pavel Núñez ofreció un recorrido por sus 26 años de trayectoria.

Las participaciones de Elvis Crespo y Fonseca mantuvieron el buen ritmo de la gala, con una recepción positiva y sostenida por parte del público, que se mantuvo conectado aunque sin alcanzar los picos de exaltación de otros momentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/21/img-20260321-wa0172-49adc94d.jpg Shadow Blow y Yailin la más viral. (FUENTE EXTERNA)

La parte de Elvis también funcionaba como cierre, en tanto que el urbano Shadow Blow, con un número dedicado a él, cerró la gala llevando como invitada a Yailin.