Netflix corta con Meghan Markle por bajo rendimiento económico de su proyecto lifestyle

Una persona sostiene un teléfono inteligente que muestra el nuevo programa de Netflix sobre Meghan Markle, "With Love, Meghan", frente a una pantalla de televisión que muestra imágenes del programa, en Los Ángeles, el 4 de marzo de 2025. ( AFP )

El vínculo entre Netflix y la marca "As Ever", impulsada por Meghan Markle, habría llegado a su fin tras desacuerdos estratégicos y un desempeño comercial por debajo de lo esperado, según reportes de medios internacionales.

Aunque públicamente la plataforma emitió un comunicado en tono conciliador, destacando la visión de Meghan y su papel en el desarrollo de la marca, fuentes citadas señalan que la relación se deterioró desde 2025, apenas un año después de iniciada.

El distanciamiento se evidenció recientemente cuando el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, dejó de seguir en Instagram tanto a Meghan como a la cuenta oficial de "As Ever", acción replicada por la directora de contenidos Bela Bajaria.

Según las versiones, el principal punto de fricción fue la dirección del proyecto. Netflix habría impulsado una expansión más ambiciosa, incluyendo productos para el hogar, alimentos, vajillas, tiendas físicas y hasta un libro de cocina, mientras que el equipo de Meghan no habría adoptado ese enfoque.

En el plano comercial, el desempeño tampoco habría cumplido las expectativas. Reportes indican que la marca acumuló inventario sin vender valorado en hasta 10 millones de dólares, generando dudas internas sobre la viabilidad del negocio.

La iniciativa, que surgió a partir de productos como mermeladas y artículos de estilo de vida lanzados en abril de 2025, fue ampliándose con nuevas líneas como vino, té, velas y otros productos. Sin embargo, fuentes cercanas resumieron el problema de forma directa: "Había mucha mermelada. Pensábamos que habría más que eso".

No logró el crecimiento esperado

Netflix había sido anunciado como socio comercial clave del proyecto, aportando inversión y visibilidad, pero la marca no logró consolidar el crecimiento esperado, lo que llevó a la cancelación formal de la alianza el pasado 6 de marzo.

Pese a la ruptura, desde "As Ever" se ha intentado proyectar una narrativa distinta. Un portavoz de la marca afirmó que el crecimiento ha sido "significativo y rápido" y que el proyecto está listo para operar de forma independiente, restando importancia al papel de la plataforma.

El acuerdo entre Netflix y los duques de Sussex, firmado en 2020 tras su salida de la familia real británica, había sido considerado clave para su independencia financiera. Sin embargo, el desenlace de "As Ever" evidencia tensiones internas y diferencias de visión que terminaron por romper la relación.

Aunque no se descarta la posibilidad de colaboraciones puntuales en el futuro, fuentes indican que, por ahora, Netflix no estaría interesado en desarrollar nuevos proyectos comerciales con Meghan vinculados a esta marca.