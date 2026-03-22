"Mi mujer es el plomero" regresa al Teatro Nacional tras su éxito

Escena de la comedia "Mi Mujer es el Plomero" durante una de sus funciones, con un elenco que apuesta por el humor y los enredos. ( FUNTE TEXTERNA. )

La comedia teatral "Mi mujer es el plomero" vuelve a los escenarios como reposición especial, tras el éxito alcanzado en su primera temporada en febrero.

La obra se presentará del 24 al 26 de abril en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, ofreciendo al público una nueva oportunidad de disfrutar de esta propuesta cargada de humor.

Escrita por Hugo Daniel Marcos, la pieza combina la reencarnación con situaciones de enredo, dando lugar a una comedia ágil y entretenida.

Elenco y dirección de la obra

La dirección está a cargo de José Manuel Rodríguez (Josema), bajo la producción de ACorleone Entertainment.

Del montaje

El elenco lo integran Josema Rodríguez , Jatnna Marte , Pamela de León, Aleja Johnson y Alexander Corleone , quien también es productor de la puesta en escena.

, , Pamela de León, Aleja Johnson y , quien también es productor de la puesta en escena. La historia sigue a Carlos , un hombre que intenta rehacer su vida tras la muerte de su esposa, pero su rutina cambia con la llegada de personajes que provocan situaciones inesperadas.

, un hombre que intenta tras la muerte de su esposa, pero su cambia con la llegada de personajes que provocan situaciones inesperadas. Un plomero , una amiga que se instala sin aviso, una vecina, una madre sobreprotectora y un conserje entrometido forman parte de esta comedia llena de enredos.

, una amiga que se instala sin aviso, una vecina, una y un conserje entrometido forman parte de esta comedia llena de enredos. Las boletas están disponibles en www.boletería.com.do.