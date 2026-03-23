Jurado ordena a Bill Cosby pagar más de 19 millones de dólares por abuso sexual de 1972

Un jurado de California ha condenado a Bill Cosby a pagar 19 millones por abuso sexual ( FUENTE EXTERNA )

Un jurado en California, Estados Unidos, ordenó este lunes a Bill Cosby pagar aproximadamente 19.25 millones de dólares a Donna Motsinger, quien lo acusó de haberla drogado y agredido sexualmente en 1972 en Los Ángeles.

El veredicto se produjo tras una audiencia civil en Santa Mónica y podría incrementarse si se añaden daños punitivos.

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Un testimonio que revive hechos de hace más de cinco décadas

Según la demanda, Motsinger -hoy de 84 años- conoció al comediante cuando él comenzó a frecuentar el restaurante donde trabajaba como camarera hace más de cinco décadas.

De acuerdo con su testimonio, un día Cosby la recogió en su limusina, le ofreció una copa de vino y una pastilla que ella creyó que era una aspirina.

La mujer relató que comenzó a perder y recuperar el conocimiento de forma intermitente. Lo siguiente que recuerda es haber despertado en su casa, vestida solo con ropa interior. "Sabía que había sido drogada y violada", afirmó en la denuncia.

Durante el proceso, los abogados de Cosby -de 88 años- señalaron que el actor no recordaba ningún encuentro sexual con la demandante, pero sostuvieron que, de haber ocurrido, habría sido consentido. El jurado deliberó durante tres días antes de emitir su decisión.

Este caso se suma a otros antecedentes legales contra Cosby. En 2022, otro jurado en el mismo estado le ordenó pagar 500,000 dólares a Judy Huth, tras determinar que la había agredido sexualmente en 1975, cuando ella tenía 16 años.

Además, el actor fue condenado en 2018 en Pensilvania por drogar y abusar de una mujer en un caso penal distinto. Sin embargo, fue liberado en 2021 luego de que su condena fuera anulada por un tecnicismo judicial.

A lo largo de los años, decenas de mujeres han acusado a Cosby de conducta similar, describiéndolo como un agresor que utilizaba sedantes y alcohol para incapacitar a sus víctimas antes de atacarlas.

Este nuevo fallo refuerza el patrón señalado en múltiples denuncias y vuelve a colocar su caso en el centro del debate público.