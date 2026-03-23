Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Nicholas Brendon, actor de "Buffy, la cazavampiros"

De qué murió Nicholas Brendon, actor de "Buffy, la cazavampiros", la familia del intérprete, a quien vemos en esta imagen de archivo, reveló detalles de su deceso. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte del actor Nicholas Brendon, recordado por su papel en la serie Buffy the Vampire Slayer, continúa generando atención tras conocerse nuevos detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

De acuerdo con el comunicado difundido por su familia, el intérprete falleció mientras dormía y por causas naturales, lo que descarta cualquier elemento externo o situación repentina que haya provocado su muerte. Sus allegados subrayaron que el actor “se fue en paz”, en un entorno tranquilo.

La aclaración llega en medio de una fuerte reacción pública, especialmente entre seguidores de la serie que marcó a toda una generación. Tras conocerse la noticia, figuras del elenco como Sarah Michelle Gellar y Alyson Hannigan compartieron mensajes de despedida que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En los últimos años, Brendon había sido abierto respecto a diversos problemas de salud. El actor habló sobre cirugías, dificultades físicas y su proceso personal relacionado con la salud mental y las adicciones, aspectos que formaron parte de su vida fuera del foco mediático.

Aunque su fallecimiento se atribuye a causas naturales, su historial de salud había despertado preocupación entre sus seguidores, quienes seguían de cerca su evolución personal y profesional.

Fuera de la actuación

Más allá de estas circunstancias, su entorno destacó que en su etapa más reciente había encontrado en el arte, especialmente en la pintura, una vía de expresión y estabilidad, además de mantener su labor como activista en apoyo a personas con tartamudez.

La confirmación de las causas de su muerte aporta claridad a un hecho que impactó profundamente tanto a la industria televisiva como a los fans que durante años lo identificaron con uno de los personajes más emblemáticos de la ficción de finales de los noventa.