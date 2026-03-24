Bellas Artes abre convocatoria para el 3er. Concurso de Composición y Arreglos Corales

La iniciativa de Bellas Artes representa una valiosa plataforma para que los creadores proyecten su talento. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Bellas Artes, a través del Coro Nacional Dominicano, dejó abierta la convocatoria para el 3er. Concurso de Composición y Arreglos Corales "José Manuel Joa Castillo" 2026, dirigido a compositores y arreglistas interesados en fortalecer el repertorio coral dominicano.

El certamen, que se desarrollará del 24 de marzo al 17 de julio, tiene como objetivo fomentar la creación de música coral original, así como incentivar la participación de talentos emergentes y experimentados, en una apuesta por el desarrollo artístico nacional.

De acuerdo con las bases del concurso, podrán participar compositores dominicanos por nacimiento o naturalización, que residan en el país o en el extranjero. Asimismo, podrán optar los compositores extranjeros que acrediten un mínimo de diez años de residencia en la República Dominicana.

En cuanto a las obras, se establece que únicamente serán aceptadas composiciones originales e inéditas, así como arreglos corales creados específicamente para el certamen. Estas piezas no deben haber sido premiadas previamente, ni interpretadas en público o difundidas por ningún medio, ni siquiera de forma parcial.

Las composiciones deberán estar inspiradas en la cultura, la literatura y la identidad dominicana, mientras que los arreglos tendrán que basarse en obras de autores dominicanos, contando con la debida autorización o licencia de uso.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, con una duración que oscila entre los dos y seis minutos, cumpliendo con los criterios establecidos por la organización.

Este 3er. Concurso de Composición y Arreglos Corales "José Manuel Joa Castillo" 2026 cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, institución comprometida con el impulso de la creación artística y el fortalecimiento de la música coral en el país.

La iniciativa representa una valiosa plataforma para que los creadores proyecten su talento y contribuyan al enriquecimiento del patrimonio musical dominicano.