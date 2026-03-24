El Teatro Guloya celebra las 100 funciones de obra de títeres "Guanín y su macuto mágico"
Las funciones tendrán lugar en la Sala Otto Coro del Teatro Guloya, ubicado en la calle Arzobispo Portes de la Ciudad Colonial
El Teatro Guloya se viste de gala para celebrar un hito en la escena teatral dominicana: las 100 funciones de la pieza de títeres "Guanín y su Macuto Mágico".
Esta obra, que se ha convertido en una tradición para la familia, regresa a escena este sábado 28 y domingo 29 de marzo a las 5:30 p.m. en su sede de la Ciudad Colonial.
Bajo la dirección de Claudio Rivera y con las actuaciones estelares de Viena González y el propio Rivera, el espectáculo invita a niños y adultos a un viaje lleno de fantasía.
Basada en el cuento original del autor Yuan Fuei Liao, la obra destaca valores fundamentales como la compasión, la empatía y la vocación de servicio, utilizando la magia de los títeres para conectar con las nuevas generaciones.
"Guanín y su Macuto Mágico" es una propuesta diseñada para el disfrute familiar, ofreciendo un espacio donde la imaginación desplaza a las pantallas y el teatro se transforma en una herramienta de aprendizaje y momentos inolvidables.
- Las funciones tendrán lugar en la Sala Otto Coro del Teatro Guloya, ubicado en la calle Arzobispo Portes #205 de la Ciudad Colonial. El costo de la entrada general es de RD$500.00.
Para reservaciones e información adicional, los interesados pueden comunicarse al teléfono 809-685-4856, escribir al correo teatroguloya@yahoo.com o seguir sus redes sociales como @teatroguloya.