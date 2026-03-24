El Teatro Guloya celebra las 100 funciones de obra de títeres "Guanín y su macuto mágico"

La obra "Guanín y su Macuto Mágico" cuenta con la dirección de Claudio Rivera en el Teatro Guloya. ( FUENTE EXTERNA )

El Teatro Guloya se viste de gala para celebrar un hito en la escena teatral dominicana: las 100 funciones de la pieza de títeres "Guanín y su Macuto Mágico".

Esta obra, que se ha convertido en una tradición para la familia, regresa a escena este sábado 28 y domingo 29 de marzo a las 5:30 p.m. en su sede de la Ciudad Colonial.

Bajo la dirección de Claudio Rivera y con las actuaciones estelares de Viena González y el propio Rivera, el espectáculo invita a niños y adultos a un viaje lleno de fantasía.

Basada en el cuento original del autor Yuan Fuei Liao, la obra destaca valores fundamentales como la compasión, la empatía y la vocación de servicio, utilizando la magia de los títeres para conectar con las nuevas generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/urracas-48e8107c.jpeg Una escena de la obra.

"Guanín y su Macuto Mágico" es una propuesta diseñada para el disfrute familiar, ofreciendo un espacio donde la imaginación desplaza a las pantallas y el teatro se transforma en una herramienta de aprendizaje y momentos inolvidables.

Las funciones tendrán lugar en la Sala Otto Coro del Teatro Guloya, ubicado en la calle Arzobispo Portes #205 de la Ciudad Colonial. El costo de la entrada general es de RD$500.00.

Para reservaciones e información adicional, los interesados pueden comunicarse al teléfono 809-685-4856, escribir al correo teatroguloya@yahoo.com o seguir sus redes sociales como @teatroguloya.