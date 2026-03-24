Fallece el maestro Martín Santos, referente de la enseñanza artística en República Dominicana

Martín Santos dedicó más de cinco décadas a la enseñanza y formación de artistas en la República Dominicana. En las imágenes de archivo se le ve en distintas actividades. ( FUENTE EXTERNA )

El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap) expresó su más profundo pesar por el fallecimiento del destacado profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Martín Santos (1944–2026), reconocido maestro de múltiples generaciones de artistas dominicanos.

Santos dedicó su vida a la enseñanza, la gestión cultural y la formación artística, destacándose por su vocación pedagógica, su trato afable y su humildad. Su legado permanece en la formación de numerosos pintores que hoy continúan enriqueciendo el panorama artístico nacional.

Nacido el 27 de julio de 1944 en San Cristóbal, se trasladó en 1949 a la ciudad de Santo Domingo. A lo largo de su juventud impulsó la creación de diversos clubes culturales, recreativos y deportivos en la capital, entre ellos Pionero de Cultura, Las Flores, Amantes de la Cultura, La Trinitaria y Centro de los Héroes.

Entre 1961 y 1963 se formó como técnico en Dibujo con especialidad en dibujo artístico e historietas en la Escuela Intercambio Cultural Americano, en Buenos Aires, Argentina. Posteriormente, en 1969, obtuvo el título de Profesor de Dibujo.

En 1967 fue electo vicepresidente de la asociación de estudiantes de dicha institución y participó activamente en movimientos estudiantiles junto a alumnos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), vinculando el arte con los procesos sociales y culturales de la época.

Su compromiso con el arte lo llevó a formar parte del grupo de artistas que contribuyó a la creación del Codap, donde desempeñó funciones como secretario de Actas y Correspondencia, y posteriormente como secretario de Finanzas en distintos períodos.

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Desde 1971 ejerció como profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes, consolidando una carrera docente de décadas. También fue designado en 1970 como orientador artístico en el Plan de Reformas y participó en 1998 como instructor de profesores en el Plan Decenal.

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presidió una plancha en las elecciones del , proceso en el que resultó electo . Sus restos están siendo velados en la Funeraria Savica de la avenida Independencia , en Santo Domingo .

de la , en . El Codap se unió al dolor que embarga a familiares, amigos, discípulos y colegas, elevando plegarias por el descanso eterno de su alma.

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