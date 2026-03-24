La galería Arawak inaugurará la exposición individual “Puntos del Prado” del artista Will Abreu

La galería Arawak inaugurará exposición individual Puntos del Prado. ( FUENTE EXTERNA )

La galería de arte Arawak invita a la exposición individual “Puntos del Prado” del artista visual dominicano Will Abreu, una exposición que reinterpreta la historia del arte desde una mirada contemporánea, utilizando una técnica visual inspirada en el puntillismo para reconstruir icónicas figuras de maestros del arte universal.

A través de una minuciosa composición de puntos donde la fragmentación visual se convierte en un lenguaje expresivo que dialoga con la tradición pictórica sin perder su identidad actual.

En “Puntos del Prado”, el retrato –género que ocupa un lugar central en las colecciones del Museo del Prado– se constituye en referente conceptual para el planteamiento de la exposición.

A partir de una selección de retratos emblemáticos del Museo del Prado, Abreu propone una reinterpretación contemporánea que establece un diálogo crítico entre pasado y presente, memoria e identidad, tradición y representación visual actual.

El cuerpo de obra se desarrolla mediante la repetición sistemática de puntos de acrílico organizados en estructuras seriales y medibles. Estas unidades mínimas construyen imágenes que transitan entre la abstracción y la figuración, generando profundidad y volumen sin recurrir al relieve tradicional.

Predomina una escala acromática sustentada en valores tonales; sin embargo, en determinados conjuntos el artista incorpora colores fríos - especialmente el azul - como recurso de contraste y tensión visual. El resultado es una propuesta que oscila entre lo óptico y lo conceptual, invitando al espectador a una experiencia de observación activa.

Mildred Canahuate, directora de Arawak Arte contemporáneo, con esta exposición, inicia su programa de exposiciones con una propuesta novedosa en la que destaca la coherencia formal y conceptual del proyecto.

“Lo novedoso de esta propuesta radica en el cruce entre diseño gráfico, arte óptico y pintura histórica: cada retrato se construye como un mosaico de color que, visto de cerca, revela una estructura abstracta y rítmica, y desde la distancia recompone el rostro reconocible de los protagonistas de Museo del Prado.

Esta dualidad entre descomposición y reconocimiento genera una experiencia perceptiva dinámica, invitando al espectador a disfrutar de un proceso innovador, paciente y meticuloso donde el punto se convierte en unidad narrativa y plástica”.

La exposición será inaugurada el jueves 26 de marzo a partir de las 7:30 de la noche en la galería de arte Arawak, en la calle Polibio Diaz 11 en el sector de Evaristo Morales y permanecerá hasta mediados del mes de abril.

Sobre el artista

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/will-abreu-exp-01-87b14c4e.jpg El artista Will Abreu realizó en 2021 una muestra pictórica Madrid, Madrid, España. Obra: Puntos, figuración contemporánea. (FUENTE EXTERNA)

Will Abreu nació en la ciudad de Santo Domingo, D.N. Entre 2006 y 2011 trabajó en Multimedios del Caribe, donde ocupó el cargo de subeditor del departamento de diagramación del periódico El Caribe y posteriormente formó parte de Asalvo Comunicación como editor de diseño de la revista U.

En 2014 realizó el rediseño editorial de las revistas *CCN Saber Vivir* y “Orgullo de Mi Tierra”; en 2015 trabajó como editor de diseño en la revista SDQ y desde ese mismo año se desempeña como profesor de diseño en la Universidad O&M.

Formación académica

2017: Segundo año en la Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV).

2010: Sexto semestre de la Licenciatura en Artes Plásticas, mención Pintura

2008: Licenciatura en Publicidad, mención Gerencia y Creatividad

1998: Técnico en Arte Publicitario.

Exposiciones y reconocimientos

2025: Selección en la XXXI Bienal Nacional de Artes Visuales con la obra

¿Qué ves?” (instalación).

2023: Selección en la XXX Bienal Nacional de Artes Visuales con la obra

“La niña afgana de nombre Afasana” (pintura).

2021: Primer Premio, Concurso de Pintura de Casa de Teatro.

2021: Muestra Pictórica Madrid, Madrid, España. Obra: Puntos, figuración contemporánea.

2019: Pop Up Puntos, exposición pictórica individual