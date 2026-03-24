Mujeres que hacen reír: del teatro y la TV a las redes, la evolución del humor femenino dominicano

Durante décadas, el humor dominicano ha estado marcado principalmente por figuras masculinas en la televisión, la radio y los escenarios. Sin embargo, a lo largo del tiempo, distintas generaciones de mujeres han ido construyendo un espacio propio dentro de la comedia, abriendo caminos en formatos que van desde los primeros programas televisivos hasta el actual auge del stand-up y el contenido digital.

Ese recorrido incluye pioneras de la televisión, actrices que consolidaron personajes memorables en los medios tradicionales y una nueva generación de comediantes y creadoras de contenido que exploran formatos en vivo y plataformas digitales para conectar con nuevas audiencias.

Las primeras mujeres del humor en la televisión

La historia del humor femenino en la República Dominicana se remonta a los primeros años de la televisión nacional. Una de las figuras más tempranas fue María Cristina Camilo, quien participó en el programa Romance Campesino en 1952, considerado uno de los primeros espacios humorísticos de la televisión dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/49035940125927202709264407933040372311178089n-21cc4dfa.jpg María Cristina Camilo era la presentadora del cuadro de comedias de Romance Campesino, quien a su vez se convirtió en la primera mujer dominicana en aparecer en como presentadora de un programa de televisión. (AGN)

En las décadas siguientes surgieron otras intérpretes que dieron forma a personajes cómicos dentro de programas populares, contribuyendo a consolidar la presencia femenina en el género. Entre ellas destacan Cecilia García, reconocida figura del teatro musical y la televisión dominicana; Angelita Curiel, recordada por su personaje "La Mulatona"; así como actrices como Toña Colón, María Rosa Almánzar, conocida por el personaje "Cirita", y Soraya María Castillo, quien interpretó a "Cachita".

Estas artistas formaron parte de una etapa en la que la televisión comenzaba a consolidarse como medio de comunicación masivo en el país, en un contexto en el que poseer un televisor aún era un privilegio reservado para muchos hogares.

A partir de la década de los noventa y principios de los años 2000, nuevas figuras ampliaron la presencia femenina en la comedia televisiva. Entre ellas se encuentran María Tavárez, Lumy Lizardo y Cheddy García, quienes desarrollaron personajes y participaciones recurrentes en programas humorísticos y producciones cinematográficas.

También se destacaron Nany Peña y Marissabel Marte, quienes formaron parte del emblemático programa El Show del Mediodía. Varias de estas artistas han logrado mantenerse vigentes con el paso del tiempo, adaptándose a nuevas plataformas y utilizando las redes sociales como una extensión de su trabajo humorístico.

El auge del stand-up y los escenarios

En los últimos años, el humor en vivo ha ganado una presencia cada vez mayor en bares, teatros y festivales del país, dando paso a nuevas voces femeninas dentro del stand-up comedy, un formato que se caracteriza por la presentación directa del comediante frente al público.

Entre estas figuras se encuentra la comediante Jinita, quien cuenta con aproximadamente cinco años de trayectoria en este formato. Su participación en el programa Dominicana´s Got Talent le permitió presentar su rutina ante una audiencia televisiva más amplia, logrando el respaldo del jurado.

La comediante ha señalado que el stand-up dominicano atraviesa actualmente un momento de crecimiento, con la apertura de nuevos espacios para presentaciones y mayores oportunidades de participación en eventos internacionales. Su estilo se basa principalmente en observaciones sobre la vida cotidiana y en la interacción directa con el público, uno de los elementos característicos de este género.

En ese mismo programa también se destacó Laura Nanita, quien desarrolla un estilo de humor particular que combina stand-up comedy, improvisación teatral, actuación y comunicación social. Aunque tuvo un primer acercamiento a la comedia en 2012, fue en 2019 cuando decidió integrarse de lleno a la escena local del humor.

Ambas comediantes forman parte de una generación que busca ampliar la presencia femenina en los escenarios dominicanos.

A ellas se suma la española Begoña Guillén, quien ha sabido adaptarse al humor local y compartir su experiencia en el país. Con una trayectoria consolidada en España dentro del stand-up, Guillén ha sido bien recibida por el público dominicano y actualmente trabaja presentando monólogos y participando de forma fija en un programa de radio matinal, incorporando incluso expresiones propias del habla dominicana en sus rutinas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/imagen-rosmery-herrand-7b5c7fd5.jpg Rosmery Herrand, rostro de Divertido con Jochy y activa creadora de contenido de entretenimiento en plataformas digitales.

El humor en la era digital

La expansión de las redes sociales ha transformado profundamente la manera en que muchos humoristas se dan a conocer. Plataformas como Instagram, TikTok y YouTube se han convertido en espacios donde creadores dominicanos desarrollan personajes, sketches y comentarios humorísticos que rápidamente alcanzan grandes audiencias.

Una de las figuras que ha ganado visibilidad en este entorno es Yamilet González, conocida por una serie de personajes creados para redes sociales, entre ellos "Javiei", "Maidalena", "Ludelania" y "Brígida Brigette".

Su contenido combina interpretación actoral y observación social, con un enfoque centrado en la construcción de personajes que reflejan distintas realidades del entorno cotidiano.

Otra creadora digital es Ramcelis de Jesús, conocida en redes como "La More". Graduada en mercadotecnia, combina contenido humorístico con temas de estilo de vida y experiencias personales.

Su presencia en redes le ha permitido participar en producciones audiovisuales, entre ellas la película Hermanas, en la que compartió pantalla con Nashla Bogaert, además de colaborar en programas de televisión y radio como Qué Chévere es Saber, Chévere Nights y El Mismo Golpe con Jochy.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/imagen-patricia-pena-75888b50.jpg Patricia Peña, de las redes sociales a los escenarios del Teatro Nacional y el Gran Teatro del Cibao con su show Mal gusto.

También destaca la comunicadora Rosmery Herrand, quien ha trabajado en programas de televisión como Divertido con Jochy y mantiene una activa presencia en redes sociales con contenido de entretenimiento y humor.

En TikTok, creadores como María Fernanda Boyero han ganado notoriedad gracias a sus imitaciones y recreaciones de personajes conocidos del humor dominicano. Actualmente forma parte del programa radial Párate Ya.

Te puede interesar María Fernanda Boyero, odontóloga dominicana que hace humor en TikTok

En este panorama también figura Patricia Peña, emprendedora, mentora de marca personal y creadora de contenido dominicana que ha utilizado el humor como una herramienta de comunicación y empoderamiento. Con un estilo directo y cercano, lidera la comunidad Gente Master y el podcast Stronger Together.

En 2025 incursionó en los open mics, espacios donde los comediantes desarrollan y prueban sus rutinas frente al público. Lo hizo con el espectáculo Mal gusto, una propuesta de aproximadamente 60 minutos que utiliza la crítica humorística como vía de desahogo y reflexión sobre temas vinculados al mundo interior de las mujeres, muchos de los cuales suelen permanecer silenciados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/imagen-la-gonzalez-1-554214a3-60f44cdc.jpg Yamilet González, quien construyó su sello humorístico a través de personajes que reflejan la vida cotidiana dominicana.

El show se presentó en escenarios como el bar del Teatro Nacional en Santo Domingo y el bar del Gran Teatro del Cibao en Santiago.

Dentro del ecosistema digital también se destaca Sermarie Moya, conocida como "Vaca Loca", quien junto a su esposo Christian Rizek, creador de contenido conocido como Chris Videos, produce material humorístico inspirado en situaciones de la vida cotidiana.

Otra creadora con presencia en redes es Karry Reyes, anteriormente conocida como La Pobre RD y actualmente como Nueva Rica RD, quien ha ganado popularidad especialmente por sus videos de reacciones.

Un espacio en expansión

La creciente presencia de mujeres en el humor dominicano refleja los cambios que han experimentado tanto los formatos como los medios en los que se desarrolla la comedia. Mientras las pioneras abrieron camino en la televisión y el teatro en momentos en que la presencia femenina en el humor era limitada, las nuevas generaciones exploran formatos más diversos que incluyen el stand-up, las redes sociales, los podcasts y proyectos audiovisuales. El resultado es un panorama cada vez más plural en el que conviven distintos estilos humorísticos: desde la interpretación de personajes hasta la comedia de observación y el humor digital. Aunque el proceso ha sido gradual, las comediantes dominicanas continúan ampliando su participación dentro de un género que durante décadas estuvo dominado por voces masculinas, demostrando que el humor también puede ser un espacio de expresión, crítica social y representación femenina.

Mujeres en el humor dominicano Nombre Tipo de humor Plataformas / Espacios María Cristina Camilo Televisión (pionera) Romance Campesino Cecilia García TV / Teatro Programas de TV, teatro Angelita Curiel Personajes TV Cheddy García TV / Cine TV, cine, redes Nany Peña Televisión El Show del Mediodía Marissabel Marte Televisión El Show del Mediodía Jinita Stand-up Escenarios, TV Laura Nanita Stand-up / Impro Teatro, shows en vivo Begoña Guillén Stand-up Teatro, radio Yamilet González Digital (personajes) Instagram, TikTok La More Humor / lifestyle Redes, TV, cine Rosmery Herrand Entretenimiento TV, redes María Fernanda Boyero Imitación TikTok, radio Patricia Peña Stand-up Shows en vivo, podcast Vaca Loca Cotidiano Redes sociales Nueva Rica RD Reacciones Redes sociales